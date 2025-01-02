ترامب يؤكد حضوره جنازة كارتر

أكد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سيحضر الجنازة الرسمية التي ستقام للرئيس السابق، جيمي كارتر، الذي توفي، الأحد الماضي، عن عمر 100 عام. وقال ترامب رداً على سؤال طرحه عليه صحافي، خلال مشاركته في حفل رأس السنة في مقرّ إقامته بولاية فلوريدا، أول من أمس: «سأكون هناك، لقد تمت دعوتنا» لحضور الجنازة الرسمية لكارتر.

لكن الرئيس الأميركي الجديد رفض الكشف عما إذا كان قد تحدّث مع أقارب الرئيس السابق الراحل أم لا.

وأعرب الملياردير الجمهوري، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، عن «احترامه الكبير» لسلفه الديمقراطي الذي «عمل بجدّ لجعل أميركا أفضل»، على حد تعبيره.