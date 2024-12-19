إطلاق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانامو

أعلن البنتاغون أنه أطلق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانامو، لينخفض بذلك عدد الذين لايزالون محتجزين في هذا السجن العسكري الواقع داخل قاعدة أميركية في كوبا إلى 29 معتقلاً.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن محمد عبدالملك باجابو أعيد إلى كينيا، بعد أن ارتأت الولايات المتحدة أن اعتقاله في غوانتانامو «لم يعد ضرورياً لدرء تهديد مستمر وكبير للأمن القومي».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن باجابو اعتقل عام 2007 بتهمة الانتماء إلى فرع شرق إفريقيا في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبإطلاق سراح هذا الكيني ينخفض إلى 29 عدد الذين لايزالون خلف القضبان في غوانتانامو، وأبرزهم خالد شيخ محمد، «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر 2001.

ومن بين هؤلاء المعتقلين الـ29 هناك 15 معتقلاً مؤهلون لنقلهم إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وثلاثة معتقلين مؤهلون لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، وسبعة معتقلين ملاحقون بتهم قضائية، وأربعة مدانين يقضون عقوبات صدرت بحقهم، وفقاً لبيان البنتاغون.

واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال الحرب على الإرهاب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي.

وكان المعتقل يضم نحو 800 سجين في ذروته قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.