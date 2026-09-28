بريطانيا تستجوب 5 اعتقلوا قرب قاعدة استخدمتها أميركا لمهاجمة إيران

تستجوب الشرطة البريطانية ‌اليوم الاثنين خمسة رجال ​للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب بعد إلقاء القبض عليهم قرب قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن غارات على إيران.

وألقت الشرطة القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن تلقت بلاغا يفيد برؤية ثلاث شاحنات بيضاء كبيرة متجهة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في غرب إنجلترا. وسبق أن وصف الحرس الثوري الإيراني القاعدة بأنها هدف مشروع نظرا لاستخدامها من قبل قاذفات أميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق "أضرار جسيمة" وإن السلطات البريطانية والأميركية تحقق معهم.

وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن جميع المعتقلين بريطانيون وأن التحقيقات قادت لعدة مسارات أخرى. ولم يكشف محققو مكافحة الإرهاب بعد عن أسمائهم لكن مصدرا مطلعا على التحقيق قال إن ارتباط الدافع بإيران هو الأكثر احتمالا، في حين يتم النظر أيضا في احتمالات الارتباط بروسيا أو أن يكون متشددون هم من يقفون وراء هذه الواقعة.

وذكر المصدر أن الجهود المخابراتية لم تكن هي التي قادت لاعتقال هؤلاء ‌الأشخاص رغم تعزيز الإجراءات الأمنية في القاعدة قبل هذه الواقعة.

وقالت مُزارعة، لم يتم الكشف عن اسمها، إنها أبلغت الشرطة بعد أن شاهدت مجموعة من "الملثمين" يركضون في الحقول.

وأضافت المزارعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أعتقد أن اتصالي برقم 999 (الخاص بالطوارئ) أحبط أي خطط كانت لديهم".

وقال وزير الدفاع ويس ستريتنج لبي.بي.سي ‌اليوم الاثنين إنه لن يطلق تكهنات بشأن دوافع تحقيق لا يزال جاريا.

لكنه تحدث عن التهديدات الإيرانية ‌للبلاد بشكل عام قائلا "ندرك أن إيران ووكلاءها يرغبون في إلحاق الأذى بنا. نعرف أنهم يكرهون ديمقراطيتنا، ونعلم أنه يتعين علينا بشكل ‌متكرر إحباط المحاولات الإيرانية التي تهدد مصالحنا أو حلفاءنا".

وتعليقا على اعتقالات فيرفورد، أصدرت السفارة الأميركية تحذيرا أمنيا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى "توخي الحذر" و"الانتباه لسلامتهم الشخصية".

وجاء في البيان أن "المنشآت والتجمعات والمنظمات المرتبطة بالولايات المتحدة ربما تكون عرضة لمخاطر متزايدة".

وفي فيرفورد، فرضت الشرطة طوقا أمنيا يصل نطاقه إلى 400 متر حول القاعدة، وأجلت سكان 85 منزلا.

وشوهد روبوت لتفكيك القنابل أمس الأحد حول الشاحنات البيضاء الثلاث، في الوقت الذي تم فيه تشديد الإجراءات الأمنية ‌في محيط القاعدة. وتم نشر أفراد من الشرطة المسلحة للحراسة عند المدخل الرئيسي، بينما استُخدمت آلات ضخمة لإغلاق نقاط وصول أخرى.