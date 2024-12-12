بريطانيا تختبر سلاح ليزر لإسقاط المُسيّرات

أطلق الجيش البريطاني سلاح ليزر من مركبة مدرعة للمرة الأولى، في اختبار ناجح، حيث قامت «التكنولوجيا الرائدة» بإسقاط الطائرات المُسيّرة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه تم تركيب سلاح الليزر فوق مركبة تعرف باسم «ولفهاوند»، حيث تمكن الجنود من تعقب وإسقاط الأهداف التي حلقت في مؤسسة «رادنور رينج» لاختبار الأسلحة بوسط ويلز، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويعمل السلاح عن طريق توجيه شعاع مكثف من ضوء الأشعة تحت الحمراء، باستخدام أجهزة استشعار وأنظمة تتبع، نحو أهدافه لتحديدها والقضاء عليها.

وقالت وزارة الدفاع، إن أسلحة الليزر يمكن أن تكون بديلاً فاعلاً، من حيث الكُلفة، لبعض الأسلحة الحالية.