ترامب: رئيسة المكسيك «وافقت» على وقف الهجرة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أن الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، «وافقت»، خلال محادثة هاتفية جرت بينهما، أخيراً، على «وقف الهجرة» غير الشرعية من بلادها إلى الولايات المتحدة، في تعهد لم تؤكده صراحة الرئيسة اليسارية، التي اكتفت بالقول إنها ناقشت وإياه «استراتيجية» الهجرة.

وقال ترامب عبر «تروث سوشل»، منصته للتواصل الاجتماعي: «أجريت محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة، كلاوديا شينباوم، ووافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، ما يعني إحكام إغلاق حدودنا الجنوبية»، ونقل ترامب هذا التعهد عن شينباوم على الرغم من أنها لم تأتِ على ذكره حين فصلت، قبل ذلك بدقائق، ما بحثته معه خلال محادثتهما.