واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عاماً

دعت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، أوكرانيا إلى خفض الحد الأدنى لسنّ التعبئة العسكرية من 25 إلى 18 عاماً، لتعويض النقص في عديد قواتها المسلحة في مواجهة التقدم الميداني للقوات الروسية.

وتأتي هذه الدعوة قبل أسابيع قليلة من بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذي يرجح أن يعتمد نهجاً مغايراً لنهج إدارة بايدن الديمقراطية في مقاربة النزاع الحالي عبر دفع كييف للتفاوض مع موسكو، في حين ارتكزت سياسة واشنطن حتى الآن على تقديم مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طالباً عدم نشر اسمه، إن أوكرانيا تواجه أزمة «وجودية» في التجنيد، مع تضاؤل عدد المتطوعين في جيشها، الذي يواجه عدواً يتفوق عليه عديداً وعتاداً.

وأضاف: «الحقيقة أن أوكرانيا لا تقوم حالياً بتعبئة وتدريب ما يكفي من الجنود لتعويض خسائرها في ساحة المعركة، والحفاظ على قوتها في مواجهة القوات الروسية المتزايدة».

ورداً على سؤال بشأن السن المناسبة للتجنيد، أجاب المسؤول الأميركي الكبير بأنه يتعين على كييف «التفكير في خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً» لأنه يؤمّن «ميزة».

وسبق لكييف أن خفضت هذا العام الحد الأدنى لسن التعبئة من 27 إلى 25 عاماً.

وأوضح البيت الأبيض أن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف لن تكون مشروطة بأي حال من الأحوال بخفضها سن التجنيد.