استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا

قال عملاق الغاز الروسي «غازبروم» إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا إلى أوروبا مستقرة، على الرغم من خلاف تعاقدي مع شركة الطاقة النمساوية (أو إم في).

وذكرت «غازبروم» أنها ضخت 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، أمس، وهي الكمية نفسها التي تضخها كل يوم منذ 12 نوفمبر.

من جهتها، قالت شركة «أو إم في»، ومقرها فيينا، إن «غازبروم» أوقفت الإمدادات عنها، السبت الماضي، بسبب نزاع تعاقدي، ولم تعلق «غازبروم» على الأمر.

كما لم يتضح إلى أين تم توجيه كميات الغاز المخصصة لشركة «أو إم في».