قررت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة الكورية الجنوبية، تغريم شركة خدمات النقل الذكي الكورية «كاكاو موبيليتي»، وبعض مسؤوليها الحاليين والسابقين، أكثر من 4.14 مليارات وون (2.96 مليون دولار)، بسبب اتهامها بالتلاعب في الحسابات، مع إحالة القضية إلى الادعاء العام لإجراء المزيد من التحقيقات. وذكر بيان لهيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية، أن لجنة تابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة قررت تغريم الشركة 3.46 مليارات وون، وكل من رئيسها التنفيذي الحالي، ومديرها المالي السابق، 340 مليون وون لكل واحد منهما، بتهمة تضخيم إيرادات الشركة على نحو غير صحيح في إطار الاستعداد لطرحها العام الأولي.