الادعاء العام في تايبيه يطلب إلغاء الحكم بإطلاق سراح زعيم حزب الشعب التايواني

طلب مكتب الادعاء العام لمنطقة تايبيه من المحكمة العليا إلغاء حكمها بإطلاق سراح زعيم حزب الشعب التايواني، كو وين- جي، دون كفالة، مشيراً إلى أدلة قوية تتعلق بما يزعم عن تورطه في أعمال فساد يعود تاريخها إلى فترة تولي كو منصب رئيس بلدية تايبيه. وأعلنت المحكمة العليا في تايوان أيضاً أنه تم إسناد القضية إلى لجنة تتكون من رئيس القضاة هسو تاي-تشنغ والقاضي تشونغ يا-لان والقاضي المساعد وي تشون-مينغ، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه» أمس.

وكان مكتب ممثلي الادعاء لمنطقة تايبيه قد بدأ تحقيقاً بشأن إعادة تطوير مدينة كور باسيفيك في مايو هذا العام. ويزعم ممثلو الادعاء أن رئيس بلدية تايبيه السابق كو ونائب رئيس البلدية السابق بونغ تشنغ-شينغ، انتهكا قانون مكافحة الفساد بالحصول على رشى والسعي لتحقيق مكاسب شخصية لنفسيهما ولآخرين من خلال مناصبهما الرسمية في حكومة مدينة تايبيه.

وكانت السلطات التايوانية قد ألقت القبض على كو وين-جي، الزعيم السابق لحزب المعارضة، بعد استجوابه لمدة 19 ساعة تقريباً في ما يتعلق بفضيحة تطوير عقاري وقعت أثناء توليه منصب عمدة تايبيه. وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية التايوانية في 31 أغسطس الماضي، نقلاً عن مكتب المدعي العام في منطقة تايبيه أنه تم احتجاز كو وين-جي، بسبب مخاوف بشأن تواطؤ محتمل، بعد أن رفض مواصلة الاستجواب.