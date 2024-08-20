شكوى روسية لألمانيا بشأن تفجير «نورد ستريم»

قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس، إن روسيا رفعت شكوى لألمانيا بشأن التحقيق الذي تجريه في تفجيرات وقعت في 2022 واستهدفت خطوط أنابيب «نورد ستريم»، وذلك بعد أن فر مشتبه به رئيس قبل اعتقاله في بولندا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية الأسبوع الماضي أن ممثلي الادعاء الألمان خلصوا إلى أن مدرب غوص أوكرانياً هو مشتبه به رئيس في التفجيرات، وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه في بولندا.

وقال ممثلون للادعاء في بولندا إن بلادهم تلقت مذكرة الاعتقال الألمانية لكن المشتبه به تمكن من مغادرة البلاد، لأن ألمانيا لم تدرج اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين.