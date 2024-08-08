نائب هاريس المفترض تربطه علاقات قوية بالصين

تربط المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي، تيم وولز، صلات قوية بالصين، ما قد يساعد في معرفة نهج المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولكن هذه الصلات التي تعود إلى عقود من الزمان قد تسبب أيضاً مشكلات مع القادة في بكين ومع الجمهوريين في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وكان حاكم ولاية مينيسوتا غير المعروف على نطاق واسع، الذي أعلنت هاريس اختياره مرشحاً لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الحزب الديمقراطى، درّس اللغة الإنجليزية في إقليم غوانغدونغ الجنوبي بالصين في عامي 1989 و1990.