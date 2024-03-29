انخفاض ثروات كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية

تراجعت ثروات كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية عام 2023، مقارنة بالعام السابق، وسط انخفاض أسعار العقارات.

وبلغ متوسط الأصول الشخصية التي يحتفظ بها 1975 من كبار المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الحكومية 1.46 مليون دولار أميركي، حتى نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن 50.5% من المسؤولين أبلغوا بانخفاض سنوي في ثرواتهم، بسبب تراجع أسعار العقارات.

وبموجب قانون مكافحة الفساد، يطلب من كبار المسؤولين، بمن فيهم رؤساء الحكومات المحلية والمجالس، إبلاغ اللجنة بأصولهم مرة واحدة في السنة.