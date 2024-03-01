أستراليا تكشف عن شبكة تجسس أجنبية

كشف جهاز الاستخبارات الرئيس في أستراليا عن شبكة تجسس أجنبية تنشط منذ أعوام في البلاد، قامت بتجنيد مسؤول سياسي سابق وأكاديميين ورجال أعمال.

وقال المدير العام لمنظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية، مايك برغيس، في خطاب ألقاه الأربعاء في كانبيرا «باع هذا السياسي بلاده وحزبه وزملاءه السابقين لخدمة مصالح نظام أجنبي».

ولم يكشف برغيس هوية المسؤول المنتخب ولا الدولة التي كانت الشبكة تتجسس لحسابها. لكنه أوضح أن السياسي تم تجنيده «قبل سنوات»، وأنه اقترح تجنيد أحد أفراد عائلة رئيس الوزراء في «دائرة الجواسيس».