محاكمة ناشطة بيئية لمشاركتها بتظاهرة في لندن

من المقرر أن تمثل ناشطة المناخ، جريتا تونبرج، أمام المحكمة، لتحاكم في جريمة «الإخلال بالنظام العام»، خلال تظاهرة بوسط لندن العام الماضي.

وكان قد ألقي القبض على السويدية التي تبلغ (21 عاماً) من العمر خلال التظاهرة التي نُظمت بالقرب من فندق إنتركونتيننتال في مايفير، في 17 أكتوبر، بينما كان رؤساء تنفيذيون لشركات نفط يلتقون في الداخل في منتدى ذكاء الطاقة.

ولم تقر تونبرج ومتظاهران آخران من منظمة «لندن الخالية من الوقود الأحفوري» واثنان من نشطاء غرينبيس (السلام الأخضر) أمام محكمة وستمنستر الجزئية في نوفمبر، بالذنب في خرق قانون النظام العام، لعام 1986، باعتراض مدخل الفندق.