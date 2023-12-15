منظمة بريطانية: من المرجح ارتفاع مستويات التشرد في إنجلترا خلال عيد الميلاد بنسبة 14%

خلص تحليل لمنظمة «شيلتر» البريطانية للإسكان، إلى أن مستويات التشرد في إنجلترا خلال عيد الميلاد، ربما ترتفع بنسبة 14%، مقارنة بالعام الماضي، حيث قالت إن إجراءات الطوارئ الخاصة بالإسكان غير خاضعة للسيطرة. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن المنظمة قالت إنه خلال كل ليلة في عام 2023، عانى نحو 309 آلاف و550 شخصاً نوعاً من التشرد، معظمهم كانوا في أماكن إيواء مؤقتة، مقارنة بـ271 ألفاً و421 شخصاً في عام 2022.