مجهولون يقرصنون حساب السيدة البرازيلية الأولى على «إكس » وينشرون رسائل كراهية

نددت زوجة الرئيس البرازيلي، روزانجيلا دا سيلفا، الثلاثاء، بما عدّته هجمات «بغيضة»، بعد اختراق حسابها على منصة «إكس» لفترة وجيزة، نشر خلالها قراصنة، رسائل مهينة تنطوي على كراهية للنساء.

وحُظر حساب السيدة الأولى الذي يتابعه أكثر من 1.2 مليون مستخدم، بناء على طلب الشرطة التي فتحت تحقيقاً. وعلق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قائلاً: «شكراً لجميع مظاهر التضامن مع شريكة حياتي، التي تعرضت لهجمات ذكورية على هذه الشبكة الاجتماعية».