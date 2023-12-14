«بلو أوريجن» تعتزم إعادة إطلاق صاروخها الأسبوع المقبل بعد عام على حادث تحطم

أعلنت شركة «بلو أوريجن» الأميركية للرحلات الفضائية، الثلاثاء، أنها تخطط لإطلاق صاروخها «نيو شيبرد»، الأسبوع المقبل، بعد أكثر من عام على وقوع حادث أدى إلى وقف استخدامه. وكتبت الشركة على منصة «إكس»، «نستهدف نافذة إطلاق، تفتح في 18 ديسمبر»، لافتة إلى أن المهمة ستحمل تجارب علمية.



وأدى الحادث الذي وقع في سبتمبر 2022 إلى تحطم طبقة دفع الصاروخ الذي لم يكن حينها يحمل ركاباً، ما أدى إلى فتح هيئة تنظيم الطيران الأميركية تحقيقاً.