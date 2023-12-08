ابتهاج فني وأهلي بإطلاق اسم عادل إمام على «كوبري» في القاهرة

استُقبل قرار إداري بإطلاق اسم الفنان عادل إمام على «كوبري» في أحد تقاطعات شارع صلاح سالم في القاهرة، باحتفاء واسع في الوسط الفني المصري، وعدّه فنانون ونقاد تقديراً مستحقاً لـ«الزعيم»، ودوره في مواجهة التشدد والإرهاب، وتكريماً لرسالة الفن في المجتمع المصري والعربي. وكان المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، قد أقر تسمية «كوبري» في تقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء في مدينة نصر باسم عادل إمام، ضمن قرار بإطلاق أسماء عدد من شهداء مصر ورموزها، على شوارع ومدارس ومشروعات قومية، تقديراً لمكانتهم.

ورحّب المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، بالقرار، وقال في تصريحات إعلامية: «سعدتُ بسماعي الخبر لأنه شيء جيد جداً، ويعتبر تكريماً كبيراً من الدولة المصرية للفنان، وهذا أمر إيجابي، وبالتأكيد سيسعد الزعيم كثيراً».

وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي: «وسط حالات الحزن التي فرضت نفسها أخيراً، يأتي إعلان محافظة القاهرة بتسمية ميدان باسم الزعيم ليخفّف عنا بعضاً من هذا الحزن». وأضاف: «الزعيم قيمة فنية عظيمة، وباسم جموع الفنانين أتوجّه بالتحية لمشواره الفني الثري». وقالت الفنانة يسرا: «عادل إمام يستحق التكريم، لأنه فنان وطني رفع اسم بلاده وواجه الإرهاب، يستحق تمثالاً في أكبر ميادين مصر». وقال الفنان هاني رمزي: «هو تكريم لكل فنان مصري، وتقدير لدور القوى الناعمة، ورسالة الفن السامية». وقال الفنان خالد سرحان، موجّهاً كلامه إلى عادل إمام: «اسمك لوحده علم يا أستاذ».

وكان عادل إمام قد كُرّم في يونيو الماضي بإطلاق اسمه على الدورة 16 من مهرجان المسرح القومي المصري، وأماطت الإعلامية، بوسي شلبي، قبيل افتتاح الدورة، اللثام عن تمثال نحاسي لعادل إمام صمّمه الفنان مايكل عادل.

وتأتي الخطوة بتكريم «الزعيم» عبر تسمية أحد شوارع العاصمة المصرية باسمه، استمراراً لتقليد مصري شمل - في أوقات سابقة - عدداً من كبار الفنانين، حيث تم إطلاق اسم سيدة الغناء العربي، أم كلثوم، على شارع في الزمالك، وأيضاً على ميدان في المنصورة، المدينة التي أنجبتها، وتم إطلاق اسم الفنان فؤاد المهندس على شارع في الزمالك، واسم الفنانة سعاد حسني على شارع في مصر الجديدة، كما أطلقت أسماء الفنانين: يسرا ومحمود عبدالعزيز وحمدي أحمد، على شوارع قاهرية مختلفة، وأطلق أيضاً اسم الفنان محمود ياسين على شارع في مسقط رأسه في بورسعيد، واسم الفنان عزت أبوعوف على شارع في بني مزار. أما الفنان عبدالحليم حافظ فقد أطلقت الجماهير اسمه على شارع بهاء الدين قراقوش بشكل عفوي دون تسمية رسمية، كما أطلق اسم حافظ خارج مصر على أحد الشوارع في تونس، اعترافاً بمكانته العربية خارج الحدود المصرية.

• تأتي الخطوة بتكريم «الزعيم» عبر تسمية أحد شوارع العاصمة المصرية باسمه، استمراراً لتقليد مصري شمل - في أوقات سابقة - عدداً من كبار الفنانين.