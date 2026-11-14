«الفن يجمع النساء» في دبي.. بتوقيع مبدعات من 115 دولة

تحتضن قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي، فعاليات الدورة التاسعة من معرض الفن يجمع النساء (Art Connects Women)، الذي انطلق 12 الجاري بمشاركة 115 فنانة يمثلن 115 دولة، تحت شعار «التعليم من أجل التمكين»، في تظاهرة دولية تحتفي بإبداع المرأة والتنوع الثقافي.

وحلّت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ضيفة شرف حفل الافتتاح، إذ ألقت كلمة تناولت فيها العلاقة بين التعليم وتمكين المرأة، وأهمية الاعتراف بإسهامات النساء في التاريخ الفني والإنساني، وما يواجه الإبداع من تحديات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن جزءاً كبيراً من تاريخ الفن الذي صنعته النساء هو تاريخ أعمال بلا توقيع، وأن التحدي لا يكمن في اكتشاف موهبة المرأة بقدر ما يكمن في منحها الاعتراف والفرص التي تستحقها.

وأكدت أن التعليم الذي يصنع التمكين يتجاوز تنمية المهارات الفنية إلى تعريف المرأة بحقوقها، وتمكينها من إدارة موهبتها، وفتح المجال أمام حضورها العادل في المؤسسات والأسواق الفنية، مشددة على أن الاعتراف بالإبداع يبدأ باسم صاحبته، لكنه لا يكتمل إلا حين يحظى هذا الاسم بالمكانة التي يستحقها.

واستحضرت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، تجربة المرأة الإماراتية في نسج السدو، بوصفها شاهداً على معرفة فنية توارثتها الأجيال قبل نشوء المدارس والمتاحف، لافتة إلى أن النساء كن عبر الحضارات معلمات للجمال، وأن كثيراً من إسهاماتهن ظلت خارج سجلات التاريخ رغم حضورها العميق في الحياة الإنسانية.

وعن التحديات المعاصرة، أشارت إلى أن الفنانة التي كانت تواجه خطر غياب اسمها عن أعمالها، أصبحت اليوم تواجه تحدياً مختلفاً، يتمثل في تدفق ملايين الصور والمحتويات التي تنتجها الخوارزميات، مشددة على ضرورة حماية المعنى الإنساني للإبداع، بما يحمله من ذاكرة وتجربة وخيال، حتى في ظل الاستعانة بالتكنولوجيا.

واختتمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بأن التعليم ليس أن نعلم المرأة كيف ترسم وتبدع، فقد كانت ترسم وتبدع منذ الأزل، لكن التعليم الحقيقي هو أن نعلم العالم كيف يقرأ توقيعها.

وتنظم المعرض - الذي يختتم اليوم - «زي آرتس غاليري» تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومركز دبي المالي العالمي، حيث يجمع تجارب فنية متنوعة، تتيح للجمهور التعرف إلى رؤى إبداعية وخلفيات ثقافية متعددة.

ويضم البرنامج، إلى جانب المعرض، مؤتمراً يناقش الاستثمار الثقافي والتمويل المستدام والذكاء الاصطناعي وجولة ثقافية، وحفلاً لتكريم الإنجازات في مجالات الفن والثقافة والأثر الاجتماعي.

رسالة

تجسّد مشاركة فنانات من 115 دولة في «الفن يجمع النساء» رسالة في بناء جسور التواصل بين الثقافات، وإتاحة مساحات للحوار وتبادل المعرفة، وتعزيز حضور المرأة في المشهد الفني العالمي.

شما بنت محمد:

• النساء عبر الحضارات كن معلمات للجمال، وكثير من إسهاماتهن ظلت خارج سجلات التاريخ رغم حضورها العميق في الحياة الإنسانية.