دبي تعدّل السرعات على 5 شوارع بدءاً من نوفمبر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، تعديل حدود السرعة القصوى على خمسة شوارع رئيسة في الإمارة، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، بزيادة السرعة على ثلاثة شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات تشمل رفع السرعة على شارع الأصايل من 60 إلى 80 كيلومتراً/ساعة، في الجزء الممتد من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وعلى شارع المستقبل من 60 إلى 70 كيلومتراً/ساعة، من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، وشارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كيلومتراً/ساعة، من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.

في المقابل، ستُخفض السرعة على شارع الرباط من 100 إلى 90 كيلومتراً/ساعة، من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كيلومتراً/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.

وأكدت الهيئة تحديث اللوحات المرورية وإعادة برمجة الرادارات استعداداً لتطبيق التعديلات.