حكاية البطل الإماراتي «شمشون العرب».. على الشاشة الكبيرة في دبي

تُقدم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، العرض الأول على السجادة الحمراء للفيلم التسجيلي «شمشون العرب: حكاية بطل من الإمارات» للمخرج ناصر الظاهري، مساء السبت المقبل، في فوكس سينما بمركز وافي بدبي، بحضور بطل الفيلم «شمشون العرب»، ومخرج العمل.

الفيلم من إنتاج 2025 ومدته 70 دقيقة، يوثق سيرة واحدة من أكثر الشخصيات الشعبية رسوخاً في الذاكرة الجمعية الإماراتية والخليجية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وقال المخرج ناصر الظاهري: «حين كنا صغاراً، كنا نسمع عن هذا الرجل القوي الأسطوري، مرة باسم شمشون العرب ومرة باسم شمشون الجبار، وكنا نتحلق حول عروضه في العين وأبوظبي ودبي وبقية الإمارات، كان حضوره الشخصي بحد ذاته عرضاً، وحين كبرنا تابعنا أخباره وصوره التي تصدرت أغلفة المجلات اللبنانية والمصرية، وتغطيات الصحف العربية والأجنبية، وكانت له شهرة تضاهي كبار الفنانين، وله معجبون من كل البلدان والأعمار».

وقدم شمشون العرب خلال مسيرته عروض قوة بقيت في الذاكرة، من بينها كسر الصخر على بطنه وظهره، ومرور السيارات على يديه وقدميه، وجر السيارات بشعره، وحمل الأثقال بأسنانه، والنوم على الزجاج، ورفع حمار بأسنانه.

واشتهر الرجل العملاق بشعره الطويل ولحيته الكثة ولباسه المميز الذي يشبه جلد النمر، مع أحزمة ولفائف جلدية حول خصره ومعصميه، ومنحه الملك الحسين بن طلال لقب «شمشون العرب»، ومنحه الرئيس جمال عبدالناصر لقب «شمشون الجبار»، إلا أنه تمسك باللقب الأول الذي شاع وانتشر حتى أصبح اسمه الرسمي في بطاقة الهوية وجواز السفر بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليختفي اسمه الحقيقي، علي بن حسن، خلف الأسطورة.

ويؤكد الفيلم أن «شمشون العرب» كان سفيراً شعبياً للإمارات في مرحلة تأسيسية، كان يهتف باسم الإمارات في كل المدن التي وصل إليها بدراهم قليلة من جيبه الخاص، ومن ريع استعراضاته، وما يقدمه له المحبون في البلدان العربية.

واليوم، وقد تجاوز الـ80 من العمر بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات والشهرة، وبعد أن ودع رفيقة دربه، يعيش على الذكريات، وصدى هتافات الجماهير في الملاعب والمسارح لايزال يطرق سمعه بنشوة الفخر وحب التحدي.

• 70 دقيقة مدة الفيلم الذي يوثق سيرة إحدى أكثر الشخصيات الشعبية رسوخاً في الذاكرة الإماراتية والخليجية.

• علي بن حسن اسمه الحقيقي، إلا أنه تَمسّك باللقب الذي انتشر، حتى أصبح اسمه الرسمي في الهوية وجواز السفر.