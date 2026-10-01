قائدو مركبات: «حظر الشاحنات» يخفف الازدحام المروري في شوارع دبي

كشف استطلاع رأي، أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نحو 75% من قائدي المركبات في دبي، أبدوا سعادتهم بقرار حظر حركة الشاحنات على شوارع الإمارة باستثناء شارع الإمارات، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من اليوم، مؤكدين أنه سيسهم في تخفيف الازدحام المروري على الطرق الرئيسة، فيما رأى 25% أن التأثير سيكون محدوداً.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 3531 شخصاً واستمر لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان: «دبي تبدأ حظر حركة الشاحنات على عدد من الشوارع اعتباراً من الأول من أكتوبر، باستثناء شارع الإمارات.. هل تتوقعون أن يخفف القرار الازدحام؟»، أن 74.9% من المشاركين (نحو 2645 شخصاً) قالوا «نعم» سيخفف الازدحام، مقابل 25.1% (نحو 886 شخصاً) اختاروا «لا»، وأن التأثير سيكون محدوداً.

وعلى مستوى منصات التواصل، سجّل استطلاع «واتس أب» النسبة الأكبر من المشاركات، حيث شارك 2048 شخصاً، صوّت 1700 مشارك منهم بـ«نعم» سيخفف الازدحام بنسبة 83%، مقابل 348 مشاركاً قالوا «لا، التأثير سيكون محدوداً» بنسبة 17%، وفي المقابل شهد استطلاع «إنستغرام» مشاركة 1402 شخص، أيّد 64% (نحو 897 مشاركاً) منهم خيار «نعم» سيخفف الازدحام، فيما اختار 36% (نحو 505 مشاركين) خيار «لا، التأثير سيكون محدوداً»، أما عبر منصة «إكس» فشارك 81 شخصاً، اختار 59% منهم (نحو 48 مشاركاً) «نعم سيخفف الازدحام»، مقابل 41% (نحو 33 مشاركاً) رأوا أن «التأثير سيكون محدوداً».

وأجمع المشاركون على أن قرار حظر حركة الشاحنات سيسهم في تخفيف الازدحام على الطرق الرئيسة في دبي، إلا أن تأثير القرار سيعتمد على كيفية تنظيم حركة الشاحنات على الطرق البديلة، خصوصاً شارع الإمارات، لافتين إلى أن انتقال الحركة إليه قد يؤدي إلى زيادة الكثافات المرورية.

وأكدوا أن معالجة الازدحام على الطرق الرئيسة تتطلب حزمة من الإجراءات، من بينها إلزام الشاحنات بالمسارات اليمنى، وترك مسافات كافية بينها، إلى جانب تنظيم حركة حافلات نقل العمال والباصات الصغيرة وحافلات المدارس، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

وطالبوا باتخاذ إجراءات خاصة على شارع الإمارات، تتضمن تخصيص مسارات مستقلة للشاحنات، والإسراع في إنجاز أعمال الصيانة والتوسعة وفتح المسارات والجسور الجديدة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق، ويحد من انتقال الازدحام إليه بعد تطبيق قرار الحظر.

وقال «عبدالله. أ» إن قرار حظر حركة الشاحنات «سيخفف الازدحام بالتأكيد»، لكنه توقع في المقابل زيادة كبيرة في الازدحام على شارع الإمارات، مضيفاً أن وجود الشاحنات على الطريق تسبّب له أكثر من مرة في مواقف كادت أن تؤدي إلى حوادث.

وتوقعت «أم راشد» أن يؤدي القرار إلى زيادة الازدحام في شوارع أخرى. فيما رأت «لمى. ف» أن معالجة الازدحام تتطلب تنظيم حركة حافلات المدارس، مقترحة وضع تسعيرة موحدة لخدمات النقل المدرسي وبسعر مناسب، للحد من حركة أولياء الأمور التي تسبب الازدحام.

وقال «رفعت. م» إن عدداً كبيراً من الحوادث على شارع الإمارات يرتبط، بحسب رأيه، بالشاحنات الكبيرة وحافلات نقل العمال. كما طالب «حمد.ج» بإنشاء مسارات خاصة للشاحنات لتحسين انسيابية المرور.

وأوضح «أحمد. ح» أن شارع الإمارات يشهد حالياً أعمال تجديد وتوسعة، ما يجعله مزدحماً بصورة مستمرة، ومع تطبيق القرار يحتمل أن يمتد الازدحام طوال اليوم.

واقترح «محمد. أ» أن تلتزم مركبات النقل بمسارين فقط من جهة اليمين، لإتاحة المسارات الأخرى أمام المركبات.

وطالبت «همس» بأن يشمل حظر حركة الشاحنات حافلات نقل العمال والباصات الصغيرة أيضاً لما تسببه من ازدحام على الطرق، فيما دعا «أبوراشد» إلى سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة على شارع الإمارات، وفتح مسارات جديدة وجسور، بما يسهم في استيعاب الحركة المرورية.

ونصّ قرار حظر حركة الشاحنات على شوارع إمارة دبي، الذي أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، أنه سيتم بدء تطبيق القرار اعتباراً من اليوم، وفقاً للقيود المرورية المعمول بها خلال أوقات الذروة، مع استثناء شارع الإمارات من القرار، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وستطبّق الهيئة قيوداً على حركة الشاحنات في عدد من شوارع وطرق إمارة دبي، وفقاً لأوقات محددة، تختلف بحسب المحور المروري والمنطقة ومستويات الازدحام، حيث تشمل القيود حظر حركة الشاحنات على مدار الساعة في عدد من الطرق الرئيسة، مثل شارع القدرة وشارع الميدان وجميع الجسور البحرية ونفق المطار، فيما تخضع شوارع أخرى، منها شارع الشيخ زايد وشارع بيروت، والمناطق السكنية، مثل المزهر والمحيصنة وعود المطينة، للحظر 16 ساعة يومياً، من الساعة السادسة صباحاً إلى العاشرة مساءً.

أما المناطق الحضرية، مثل شارع المطار وشارع عُمان وشارع دمشق، فتخضع لحظر حركة الشاحنات خلال فترات الذروة اليومية الثلاث، من الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحاً، ومن الساعة الواحدة إلى الثالثة ظهراً، ومن الساعة 5:30 إلى الثامنة مساءً.

ودعت الهيئة سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بأوقات الحظر، واستخدام المسارات البديلة المسموح بها، أو التوجّه إلى استراحات الشاحنات المخصّصة خلال فترات الحظر.