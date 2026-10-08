مجلة المسرح تطل بعددها الـ 85

يطل العدد 85 من مجلة «المسرح»، التي تصدرها شهرياً دائرة الثقافة في الشارقة، بباقة من المقالات والمراجعات والحوارات والرسائل والتقارير حول النشاط المسرحي في الشارقة والعالم.

في «مدخل» تنشر المجلة استطلاعاً بعنوان: «هل يتطور الممثل بالمشاركة في مسرحيات أكثر أم أقل؟»، يتضمن إفادات للفنانين الإماراتيين: حبيب غلوم، وإبراهيم سالم، ومحمد سعيد السلطي، ومحمد جمعة علي.

وفي «قراءات» تبرز مراجعات حول أبرز العروض المسرحية التي شهدتها العواصم العربية، حيث يكتب باسم صادق عن «منظمة آل يونسكو» للمخرج المصري محمد عادل يوسف، ويتناول سامر محمد إسماعيل «حدث في نابولي»، أحدث أعمال المخرج السوري يزن الداهوك، وتكتب سعيدة شريف عن «ضباب»، العرض الجديد للمخرجة المغربية مريم الزعيمي.

وفي «حوار» تلتقي المجلة المخرج والممثل التونسي، منير العرقي، الذي تحدث عن بداياته ومشواره الأكاديمي، وأبرز محطات مسيرته الإخراجية، وتجاربه في إدارة المؤسسات والأنشطة المسرحية. وفي «أسفار» يرصد الفنان المصري محمد عادل النجار جانباً من يومياته في العاصمة الإيطالية روما، التي زارها مبتعثاً بمناسبة فوزه بجائزة الدولة المصرية للإبداع في مجال الإخراج المسرحي.

وتضمن باب «مطالعات» قراءةً في كتاب «أورغانون المسرح السوري الجديد» للكاتب فارس الذهبي، فيما حوى باب «رسائل» مواكبةً لمهرجاني كلباء للمسرحيات القصيرة، والقاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وفي «متابعات» تحاور المجلة المخرج الإماراتي، فيصل الدرمكي، حول تجربته في تقديم مسرحية «الظمأ»، التي يعدها من أهم أعمال بداياته.