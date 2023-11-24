كعكة بايدن المشتعلة تعرّضه للسخرية

تعرّض الرئيس الأميركي، جو بايدن، للسخرية، بعد أن نشرت صورة له خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ81 وهو جالس بمفرده أمام طاولة طعام في البيت الأبيض، وأمامه كعكة مشتعلة. وكتب بايدن على موقع «ثريدز»، للمرة الأولى، قائلاً «أصبحت الآن في الـ81 من العمر، وكل ما حصلت عليه هو منصة جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي. شكراً لجميع التمنيات الطيبة».

وأضاف مازحاً، بينما اشتعلت النار في الشموع على الكعكة «بالنسبة للعمال في مصنع شموع عيد الميلاد، أتمنى أن تحصلوا على بدل عمل إضافي من نقابتكم».

ولكن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى سارعوا إلى صب الزيت على النار. وقالت المذيعة الإذاعية، دانا لوش «أمامك باب إلى الجحيم في هذه الصينية الموجودة أمامك». وتساءل آخر، واسمه «ما بشر»: «لماذا يتمسك بالطاولة على هذا النحو؟»، وأضاف آخر على موقع «إكس»: «هذه الكعكة تذكرني بحالة الاقتصاد الأميركي»، وقال آخر موجهاً كلامه إلى السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارين جان بيير «كارين، يبدو شكله شريراً في هذه الصورة، ومنظره سيئ».

وكان بايدن أكبر رئيس في التاريخ الأميركي عندما دخل البيت الأبيض عام 2021، وواجه شكوكاً من استطلاعات الرأي والمراقبين حول ما إذا كان لايزال لائقاً لقيادة الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاعتراف بعيد ميلاده بعد أن تهرب مدير الاتصالات لديه، حيث حاول ذكر قائمة بإنجازاته عندما سئل عن سن بايدن.

وبلغ بايدن 81 عاماً من العمر، وثمة خطط لقضاء عيد الشكر بشكل بسيط بعد إجراء تقليد العفو عن الديك الرومي، يوم الإثنين، حيث خلط بين المغنيتين تايلور سويفت وبريتني سبيرز، خلال خطابه. وأثناء مشهد العفو عن الديك الرومي، استخف بادين بعمره. وقال بايدن «بالمناسبة، إنه عيد ميلادي اليوم»، مضيفاً أن الضيوف في المكتب البيضاوي غنوا له أغنية «عيد ميلاد سعيد»، قبل هذا الحدث، وقال «أريدكم أن تعرفوا أن من الصعب أن يبلغ المرء هذا العمر».

وأشار بايدن أيضاً إلى أن تقديم ديك الرومي في عيد الشكر الوطني كان تقليداً لأكثر من سبعة عقود. وقال أثناء تقليد العفو عن الديك الرومي «هذه هي الذكرى الـ76 لهذا الحدث، وأريدكم أن تعلموا أنني لم أكن هناك في أول مرة بدأ فيها هذا الحدث».