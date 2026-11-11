بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان

قال الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إنه لم يكن يعلم أنه مصاب بالسرطان أثناء توليه الرئاسة، وإنه لم يكن ليسعى للترشح لفترة رئاسية ثانية لو تم تشخيصه بالمرض في ذلك الوقت.

وجاءت تصريحات الرئيس الديمقراطي السابق خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "بيبول" قبل صدور مذكراته عن فترته في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بايدن، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 84 يوم 20 نوفمبر: "لو كنت أعلم أن سبب شعوري بالاعتلال يعود لإصابتي بالسرطان، لما مضيت قدماً" في سباق إعادة الانتخابات لعام 2024، وهو السباق الذي انتهى بعد أداء كارثي في المناظرة أمام المنافس الجمهوري دونالد ترامب.

يذكر أنه تم تشخيص بايدن بمرض سرطان البروستاتا بعد أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض في عام 2025.