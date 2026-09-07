محبّو فريدي ميركوري يتجمعون في «مدينة ساحرة»

احتشد آلاف من مُحبي فرقة «كوين»، وغنوا واحتفلوا عند تمثال المغني البريطاني الأسطوري الراحل، فريدي ميركوري، في مونترو، أول من أمس، في الذكرى الـ80 لميلاده.

وارتدى مُعجبون من أنحاء العالم أزياء تُحاكي أزياء ميركوري على المسرح، وتجمّعوا تكريماً له في هذه المدينة السويسرية الساحرة المطلة على بحيرة، حيث وجد السكينة في سنواته الأخيرة، وسجّل آخر أغانيه.

وتم تزيين تمثال ميركوري البرونزي، الذي نُصب عام 1996، في موقع يطل على بحيرة جنيف، بالبالونات والزهور ورسائل تركها معجبون.

وازداد تقدير أعمال فرقة كوين وموهبة ميركوري الفريدة منذ وفاته عام 1991، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد ناجم عن الإيدز، و«كوين» من أكثر الفِرَق الموسيقية مبيعاً في العالم، وتحققت معظم مبيعاتها منذ رحيل المغني عن عمر يناهز 45 عاماً.

وامتلكت فرقة كوين استوديوهات ماونتن، المُدمجة في كازينو مونترو، وسجّلت فيها ستة ألبومات، وفي مونترو يُقام مهرجان «أيام فريدي» سنوياً منذ عام 2003، وازداد حجم الفعالية مع مرور الوقت.

وارتدى المعجبون بميركوري ملابس تذكر به، مثل سترته الصفراء الشهيرة من جولة «ماجيك» عام 1986، ونظارته الشمسية من ألبوم «الرجل الخفي»، وسترات «السهام» من عام 1982، وسرواله الأسود والأبيض من ألبوم «أعيش بمفردي» الذي ارتداه في عيد ميلاده الـ39، وقُطعت كعكة عيد الميلاد الـ80 لميركوري بحضور شقيقته كشميرا بولسارا ضيفة شرف، وغنى المعجبون «هابي بيرثداي» فيما تواصلت الاحتفالات حتى ساعة متأخرة ليلاً.