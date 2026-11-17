يعود النجم الأميركي، جوني ديب، إلى واجهة الإنتاجات السينمائية الكبرى من خلال فيلم «إيبينيزر - Ebenezer»، الذي يقدم فيه شخصية البخيل الشهير إيبينيزر سكروج، بطل رواية «ترنيمة عيد الميلاد» للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز. ويعيد الفيلم الذي أخرجه تي ويست، تقديم الحكاية الأدبية التي تحولت إلى واحدة من أكثر القصص اقتباساً في تاريخ السينما، لكن برؤية تمزج الدراما الاجتماعية بأجواء الرعب والخيال المظلم، في محاولة لمنح القصة الكلاسيكية نبرة أكثر غرابة وإثارة.

ويكتسب العمل أهمية إضافية لكونه أول ظهور لديب في فيلم تُنتجه استوديوهات هوليوود الكبرى منذ مشاركته في «الوحوش المذهلة: جرائم غريندلوالد» عام 2018، بعد سنوات ابتعد خلالها عن الإنتاجات الأميركية الضخمة، واتجه إلى مشروعات سينمائية مستقلة وأعمال خارج هوليوود. ومن هنا يمثل الفيلم اختباراً لمدى جاذبية ديب الجماهيرية وقدرته على قيادة عمل تجاري واسع الانتشار.

وتدور الأحداث في لندن خلال العصر الفيكتوري، حول إيبينيزر سكروج، رجل الأعمال الثري الذي جعل جمع المال محور حياته، وأصبح الجشع والأنانية جزءاً من شخصيته، حتى بات ينظر إلى عيد الميلاد باعتباره مناسبة لا تستحق الاحتفال، ويرفض مظاهر الفرح والتكافل التي ترافقه.

وتبدأ المواجهة الحاسمة عندما يظهر له شبح شريكه السابق جاكوب مارلي الذي يؤدي دوره إيان ماكيلين، محذراً إياه من المصير الذي ينتظره إذا استمر في حياته القائمة على القسوة والانعزال. ثم تبدأ رحلة خارقة للطبيعة، تقوده خلالها ثلاثة أشباح إلى محطات من ماضيه، وتكشف له واقع حياته الحالية قبل أن تضعه أمام مستقبل مظلم ينتظره إذا لم يغير سلوكه.

ولا تكتفي المعالجة الجديدة بإعادة سرد رحلة التحول الأخلاقي المعروفة، بل تضيف تفاصيل إلى الخلفية النفسية والاجتماعية للشخصية، وتمنح بعض الشخصيات المحيطة به مساحات درامية مختلفة، في محاولة لتفسير القسوة التي تحولت إلى نمط حياة، وربطها بتجارب الماضي والخسارات الشخصية.

أبرز محاولات التجديد

تتمثل أبرز محاولات التجديد في إسناد العمل إلى المخرج تي ويست، المعروف بأفلام الرعب، ومنها ثلاثيته «إكس» و«بيرل» و«ماكسين». فقد نقل المخرج الحكاية من إطارها الميلادي التقليدي إلى أجواء أكثر قتامة، مستفيداً من العناصر الخارقة للطبيعة الموجودة أصلاً في رواية ديكنز، لكنه وسّع حضورها بصرياً من خلال الأشباح والمخلوقات المرعبة والمشاهد المفاجئة.

ويبدو هذا الاختيار منسجماً مع الجانب المظلم في الرواية الأصلية التي لا تقتصر على الدعوة إلى التسامح والتكافل، بل تتضمن أيضاً صوراً مخيفة عن الموت والعزلة والمصير الإنساني. ويستثمر ويست هذه العناصر في تقديم مشاهد تستحضر سينما الرعب البريطانية الكلاسيكية.

هذا التوجه يضع الفيلم أمام معادلة صعبة، فهو يستند إلى قصة ترتبط في الذاكرة الجماعية بأجواء عيد الميلاد والعائلة، بينما يضيف إليها مشاهد رعب قد لا تناسب صغار السن، ويجعلها في الوقت نفسه، أقل تقليدية بالنسبة إلى جمهور يبحث عن معالجة ميلادية مألوفة.

التحدي الأكبر

يمثل تجسيد سكروج التحدي الأكبر أمام ديب، فالشخصية تحتاج إلى الجمع بين القسوة والغرابة والهشاشة النفسية، ثم الانتقال التدريجي نحو الندم والتغيير. ويعتمد الممثل على تعبيرات وجه حادة وأداء مسرحي ونبرة ساخرة، مستفيداً من خبرته في تقديم الشخصيات غير التقليدية، وهي السمات التي جعلته نجماً جماهيرياً في أعمال سابقة.

غير أن هذا الاختيار كان أيضاً أحد أبرز أسباب الانقسام النقدي حول الفيلم. فبينما رأى بعض النقاد أن أسلوب ديب يناسب شخصية سكروج المتجهمة والمضطربة، اعتبر آخرون أنه يبالغ في استخدام الأدوات التعبيرية التي اعتاد عليها الجمهور في أدواره السابقة، ما يجعل الشخصية أقرب إلى رسم كاريكاتيري منها إلى رجل تتكشف أمامه تدريجياً أسباب عزلته وقسوته.

النقاد منقسمون

لم يحظ الفيلم بإجماع نقدي، إذ انقسمت المراجعات حوله بين من رأى فيه معالجة مسلية ومتقنة بصرياً، ومن اعتبره اقتباساً إضافياً لا يقدم ما يكفي لتبرير إعادة سرد الحكاية.

في صحيفة «الغارديان» البريطانية، منح الناقد بيتر برادشو العمل تقييماً إيجابياً نسبياً، ووصفه بأنه فيلم يستحق المشاهدة، خصوصاً لمحبي ديكنز، مشيداً بأداء ديب في تقديم سكروج قبل تحوله، وبقدرته على الجمع بين التذمر والسخرية والتوقيت الكوميدي.

أما صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، فجاء تقييمها أكثر قسوة، إذ وصفت الفيلم بأنه معالجة تجعل الحكاية الميلادية أقل متعة للعائلة، وانتقدت المبالغة في توظيف مشاهد الرعب والمخلوقات المخيفة، معتبرة أن المخرج لم ينجح في تحقيق التوازن بين الجانب المرعب والجوهر الإنساني الذي يمنح رواية ديكنز قيمتها. كما رأت أن أداء ديب يميل إلى السخرية المفرطة، بما يضعف التعاطف مع الشخصية.

وفي مراجعتها، منحت مجلة «راديو تايمز» الفيلم ثلاث نجوم من أصل خمس، وأشادت بالتصميم البصري وإعادة بناء لندن الفيكتورية، لكنها رأت أن أداء ديب المبالغ فيه ينتقص من قوة المعالجة.

هذه المراجعات تظهر أن الخلاف حول الفيلم لا يتعلق بجودة التنفيذ وحدها، بل بمدى نجاحه في إيجاد مبرر فني لإعادة تقديم حكاية يعرف الجمهور تفاصيلها ونهايتها. فالرؤية البصرية حظيت بإشادة نسبية، بينما بقي أداء البطل ومدى قدرته على تقديم تحول إنساني مقنع موضع جدل.

بداية لافتة

على المستوى التجاري، حقق الفيلم بداية لافتة في السوق الأميركية الشمالية، بعدما تصدر إيرادات شباك التذاكر في 13 نوفمبر، مسجلاً 6.7 ملايين دولار في يومه الأول.

وتشير التقديرات الأولية لعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، الممتدة من 13 إلى 15 نوفمبر، إلى تحقيق الفيلم إيرادات تراوح بين 18 و20 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، مع توقعات بإضافة نحو 20 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليصل إجمالي الافتتاح العالمي المتوقع إلى ما بين 38 و40 مليون دولار.

وبحسب تقارير صحافية متخصصة، بلغت ميزانية الإنتاج نحو 38 مليون دولار، بينما قُدرت نفقات التسويق بنحو 50 مليون دولار، وهي أرقام تجعل متابعة الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة أمراً مهماً لتحديد مدى نجاح التجربة تجارياً.