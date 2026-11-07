في عيد ميلاده الـ 97 عجوز يرقص حتى الموت على أغنية "البقاء حياً"

توفي رجل يبلغ من العمر 97 عاماً في ولاية كاليفورنيا بشكل غير متوقع، وذلك بعد أن رقص على أنغام أغنية فرقة "بي جيز" (Bee Gees) الشهيرة التي صدرت عام 1977 بعنوان Staying Alive” - البقاء حياً" خلال حفل عيد ميلاده.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، وصفت جارة الرجل التي نظمت الحفل إيدن مالينوف وهي خبازة تبلغ من العمر 24 عاماً الحفل الذي أقامه الرجل، ويدعى فيتو، بأنه كان "حفلاً صاخباً".

وفي مقطع فيديو على منصة "تيك توك" -حُذف لاحقاً- ظهر الرجل وهو يتراقص على أنغام أغنية "Stayin' Alive" قبل ساعات من وفاته. وذكرت مالينوف في الفيديو أن فيتو قدم لها نصيحة حول كيفية إطالة العمر، قائلاً: "لا تشربي أبداً مشروبات كحولية رخيصة"، وهو ما ألهمها لتحضير "كعكة بالشوكولاتة والنبيذ الأحمر" له.

وتقول مالينوف: "رغم أنني في الرابعة والعشرين من عمري، لم أستطع حقاً مجاراة هذا الرجل. لقد كان روح الحفل، لكن للأسف لم تنتهِ الليلة كما كان متوقعاً".

وأضافت الخبازة أن فيتو "رحل بطريقة درامية"، لكنه "كان محاطاً بأشخاص يحبهم". وتابعت: "كنا نحتفل بحياته الطويلة والحافلة، وأنا ممتنة جداً لأنني كنت جزءاً منها".

ومن جانبه، أكد كاليب تيرنر -الذي عرّف نفسه بأنه الصديق المقرب لفيتو- خبر الوفاة وكتب : "لقد رحل في تلك الليلة محاطاً بأعز أصدقائه، وذلك بعد أن غنينا له أغنية عيد الميلاد مباشرة. لقد حظي بفرصة للرقص قبل رحيله بقليل. لقد كان حفل عيد ميلاد رائعاً".

وأضاف تيرنر أن فيتو "كان يعاني من بعض المشكلات الصحية التي لم نكن ندرك مدى خطورتها، وقد وافته المنية بسلام بينما كانت موسيقاه المفضلة تُعزف في المكان".