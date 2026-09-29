توقعات بتخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين

نشر البيت الأبيض قوائم المنتجات التي قد تخفض الرسوم الجمركية عليها في إطار اتفاق مع بكين، يشمل تبادلات تجارية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، لكنه لم يُشِر إلى نسب الخفض، ولم يورد أي جدول زمني.

وأوضحت الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، ويحدد فيها قواعد الآلية، أن البلدين «سيدرسان» هذه القوائم التي احتسبت قيمتها استناداً إلى الحركة التجارية بين البلدين عام 2024، تمهيداً لخفض متبادل «وفقاً لقوانينهما وإجراءاتهما الداخلية».

ولم تُعدل أي رسوم جمركية حتى الآن.

وتفيد الوثيقة بأن الولايات المتحدة قد تخفض رسومها على 77 فئة من المنتجات الصينية، من بينها ألعاب نارية، وأدوات كهربائية صغيرة (كأفران المايكروويف وأجهزة تحميص الخبز وآلات تحضير القهوة)، وشرائط زينة عيد الميلاد ومقاعد سيارات للأطفال وألعاب غير متصلة بالإنترنت، إضافة إلى كرات للرياضة.

أما الصين، فقد تقلص الرسوم على أكثر من 1600 فئة من السلع الأميركية، من بينها لحوم الأبقار والدواجن، والمنتجات البحرية ومنتجات الألبان، والقمح والذرة والفحم، ومستحضرات التجميل والخشب، ومعدات طبية.

وكان البيت الأبيض أعلن، ليل الجمعة السبت الماضي، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن، التوصل إلى توافق في شأن «توصيات» لمعاملة جمركية تفضيلية أكثر لهذه السلع «غير الحساسة».

وأكدت بكين التوصل إلى «ترتيب» لخفض متبادل في الرسوم، طلب شي والرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقه.

كذلك أعلنت واشنطن أن الصين تعهّدت باستيراد 10 ملايين طن على الأقل من الفحم الأميركي سنوياً في 2027 و2028. ولم يأتِ بيان بكين على ذكر هذا التعهّد.

أما في ما يتعلق بالمعادن النادرة التي تشكّل النقطة الخلافية الأبرز، فتتواصل المحادثات بحسب البيت الأبيض.

إلى ذلك، قالت الصين أمس، إن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات ‌المتحدة ​لمدة شهرين يتيح المجال للطرفين لتقييم تنفيذ الترتيبات التي اتفقا عليها لحل القضايا الاقتصادية والتجارية، مع النظر في كيفية المضي قدماً في تلك المجالات.

وأكدت وزارة التجارة الصينية تمديد الهدنة حتى 10 يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذا يوفر أيضاً «بيئة سياسية مستقرة ويمكن التنبؤ بها نسبياً» للتعاون بين الشركات ‌ومواصلة المناقشات النشطة.

وكان هذا التمديد إحدى النتائج الرئيسة للقمة الثانية هذا العام بين شي وترامب، التي عقدت في واشنطن.

وسيكون من المهام ‌الأولى لمجلس للتجارة، اتفق الطرفان على تشكيله، مناقشة خفض متبادل ​للرسوم الجمركية، بهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقالت «التجارة الصينية» في بيان، إن ذلك سيخلق ​أيضاً ظروفاً أفضل لتصدير المنتجات الصينية ذات الصلة إلى الولايات المتحدة.

• الصين: تمديد الهدنة التجارية مع أميركا فرصة للمضي قدماً في المحادثات.