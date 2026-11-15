ترامب يحمّل إدارة بايدن مسؤولية توقف حركة الطيران

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد باللوم على إدارة سلفه جو بايدن في توقف الطيران على مستوى البلاد، والذي تسبب في تعطيل حركة السفر المحلية والدولية.

وفي أول تصريحات تصدر عنه بهذا الشأن منذ أوقفت السلطات الأميركية جميع رحلات الطيران عدة ساعات الجمعة جراء تعثّر تحديث تقني، وصف ترامب إدارة حكومة بايدن لقطاع الطيران بأنها "كارثة".

وقال على منصته "تروث سوشال"، "أفسدوا كل ما لمسوه. أُنفقت أموال طائلة من دون تدبير، ما جعل نظاما قديما ومتهالكا أسوأ مما كان عليه عندما بدؤوا".