ترامب يمنح مساعدته التنفيذية ناتالي هارب 45 ألف دولار هدية نقدية

أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح هدية نقدية قيمتها 45 ألف دولار لمساعدته التنفيذية ناتالي هارب التي صنفت هذا المبلغ في آخر إفصاح مالي لها بأنه هدية نهاية العام.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مساء الثلاثاء أن موظفتين أخريين في البيت الأبيض، هما مارغو مارتن وتشامبرلين هاريس، حصلتا على مبلغين مماثلين.

وتداولت هذه المعلومات لاحقا شبكة "سي ان ان" وموقع "بوليتيكو" وصحيفة "وول ستريت جورنال".

وسارع البيت الأبيض للدفاع عن هذه الهدايا السخية من الرئيس، إذ تحدث مكتبه الإعلامي في منشور عبر منصة "إكس" عن "ممارسة راسخة لدى ترامب لجهة تقديم هدايا عيد الميلاد إلى المحيطين به، بمن فيهم أحيانا موظفون ومساعدون".

وأكد أن الهدايا لا علاقة لها بالمهمات الوظيفية لأي من هؤلاء الأفراد، مما يجعلها "مباحة تماما بموجب المعايير القانونية والأخلاقية".

وتُعادل المبالغ التي تلقتها ناتالي هارب وزميلتاها مكافأة بنسبة 30% من رواتبهن السنوية.

تتقاضى كلٌ من النساء الثلاث 150 ألف دولار سنويا، وفق بيانات رسمية قُدّمت إلى الكونغرس في أوائل يوليو.

وتلازم هارب البالغة 35 عاما الرئيس الأميركي في شكل شبه دائم في ولايته الثانية، وتتولى أحيانا كتابة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وطبع المعلومات، مما أكسبها لقب "الطابعة البشرية".

وبرز اسم ناتالي هارب في أغسطس عندما انتقد السناتور الديموقراطي جون أوسوف علاقتها الوثيقة مع ترامب، ما أثار غضبا واسعا داخل معسكر الرئيس.

ووفقا لتقارير صحافية، كانت هارب من بين القلائل الذين رافقوا الرئيس خلال عملية أمنية مثيرة في يوليو إثر مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، عمد خلالها بصورة سرية إلى تغيير الطائرة المخصصة لنقله مستقلا شاحنة للتزود بالوقود.

يُظهر الهيكل التنظيمي للبيت الأبيض المسميات الوظيفية الرسمية لناتالي هارب كـ"مساعدة خاصة" و"مساعدة تنفيذية" للرئيس الجمهوري. أما تشامبرلين هاريس فتُدرج في المسميات الوظيفية كـ"مساعدة خاصة" و"مساعدة تنفيذية" للرئيس و"نائبة مدير عمليات المكتب البيضوي"، فيما مارغو مارتن مُدرجة كـ"مساعدة خاصة للرئيس ومسؤولة اتصالات".

هؤلاء النساء الثلاث لسن الوحيدات اللواتي استفدن من سخاء دونالد ترامب.

فقد أفاد مدير عمليات المكتب البيضوي والت نوتا بتلقيه هدية رئاسية قدرها 20 ألف دولار، إضافةً إلى راتبه السنوي البالغ 175 ألف دولار، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المساعد الشخصي الآخر كان شاهدا ومتهما في التحقيق المتعلق باحتفاظ دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو بعد انتهاء ولايته الأولى.

وقد جرى إسقاط القضية التي رُفضت في يوليو 2024، نهائيا بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر من العام نفسه.