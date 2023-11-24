الرئيس الأرجنتيني اعتمد على «الزعيمة» للوصول إلى الرئاسة

عندما أصبح الشعبوي اليميني خافيير مايلي رئيساً منتخباً للأرجنتين، أهدى فوزه إلى «الزعيمة»، وهو اللقب الذي يطلقه على شقيقته الغامضة، كارينا مايلي.

إنها الأهم بين ثلاث نساء مؤثرات يحطن بهذا الرجل «الناري».

وتم تكليف كارينا مايلي بتقديم شقيقها ليلة الأحد بعد فوزه في انتخابات الإعادة الرئاسية بنسبة 55.7% من الأصوات، وهي أعلى نسبة في الانتخابات العامة منذ عودة الديمقراطية عام 1983.

وقال مايلي «من دونها لم أكن لأصل إلى هنا، إنها هي الزعيمة».

وتمتع مايلي بصعود صاروخي إلى منصب الرئاسة، فخلال عامين تمكن من التحول من معلق تلفزيوني إلى رئيس الجمهورية.

وبالنظر إلى أنه يفتقر إلى مجموعة من المستشارين السياسيين المعروفين، فقد أحاط نفسه بمجموعة من النساء اللواتي يلعبن دوراً رئيساً في إدارته.