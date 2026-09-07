اشتعال طائرة شحن تابعة لشركة أمازون بعد تجاوز مدرج مطار ميامي واصطدامها بمركبات

تشهد ساحة مطار ميامي الدولي استجابة طارئة واسعة النطاق إثر تجاوز طائرة شحن تابعة لشركة أمازون مدرج الهبوط، واصطدامها بعدة مركبات، واشتعال النيران فيها أثناء هبوطها قرابة الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، بحسب ما أفاد به مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وهيئة الإنقاذ والإطفاء في ميامي، وإدارة المطار لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال".

وصرح مسؤولو المطار بأن رحلة "برايم إير" رقم 7598 تجاوزت المدرج المائل في مطار ميامي الدولي، وباتت متوقفة عن الحركة عند الطرف الشمالي الغربي للمطار.

وأفاد مسؤولو الإطفاء بأن الطائرة اشتعلت فيها النيران إثر الحادث، وهرعت أكثر من 60 وحدة إطفاء إلى الموقع للتعامل مع الحادث الذي يضم عدة مصابين.

وذكرت هيئة الإنقاذ والإطفاء في ميامي عبر منشور على منصة "إكس": «وصلت الوحدات لتجد طائرة قد اشتعلت فيها النيران نتيجة لهذا الحادث، مع تصاعد ألسنة لهب كثيفة ودخان كثيف. ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق وتقييم حالات المصابين».

كما صرح مسؤولو الإطفاء لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": «رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، وهناك العديد من المصابين».

ولم تُفصح السلطات حتى الآن عن تفاصيل تتعلق بحجم الإصابات أو الوفيات.

وأفادت التقارير بأن طائرة الشحن هبطت في مطار ميامي الدولي في نحو الساعة الثانية ظهراً قبل أن تتعطل عند الطرف الشمالي الغربي للمطار.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن رحلة طيران "21 إير" رقم 7598، وهي من طراز بوينغ 767-300، كانت قد أقلعت من مطار لويس مونيوز مارين الدولي في سان خوان، بورتوريكو.

وتشير سجلات الطوارئ الحاسوبية للمقاطعة إلى أن بلاغ الطوارئ ورد في تمام الساعة 1:55 مساءً تقريباً.

وأشار مركز قيادة نظام التحكم في الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية إلى وجود قرار تعليق أرضي لحركة الطيران في مطار ميامي الدولي يسري حتى الساعة 4:30 مساءً على الأقل.

وأفاد مسؤولو المطار قائلين: «جميع مدارج الهبوط ومسارات التدريج بمطار ميامي مغلقة حالياً اعتباراً من الساعة 3:00 مساءً، مع تطبيق أمر تعليق حركة الطيران الأرضي بالكامل».

وستتولى إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في ملابسات الحادث.

كما ذكر وزير النقل شون دافي أن طواقم الاستجابة الأولية تعمل على تقييم موقع الحادث.

وقال الوزير في منشور عبر منصة "إكس": «أصدرنا أمراً بالتعليق الأرضي التام للرحلات في مطار ميامي الدولي بينما تُقيّم فرق الاستجابة الأولية الموقع بعد انحراف طائرة شحن تابعة لأمازون عن المدرج. إذا كنتم مسافرين عبر المنطقة، يُرجى توقع تأخيرات كبيرة واحتمالية إلغاء بعض الرحلات».