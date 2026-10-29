لتسهيل التنقل بين الوجهات.. إنشاء جسرين للمشاة في نخلة جميرا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع دبي القابضة لإدارة المجتمعات، بدء تنفيذ جسرين جديدين للمشاة في نخلة جميرا، ضمن حزمة من مشاريع التحسينات المرورية التي يجري تنفيذها في إطار هذه الشراكة بهدف تعزيز سلامة المشاة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل التنقل بين الوجهات السكنية والسياحية والتجارية.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة، لتعزيز تكامل مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق مع المشاريع التطويرية الكبرى، وكذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية المرتبطة بالمشاريع التطويرية، من خلال تنفيذ حلول مرورية متكاملة تستجيب لمتطلبات النمو الحالي والمستقبلي، وتعزز كفاءة الربط بين المناطق والمرافق الحيوية، وترتقي بمستويات السلامة وسهولة الوصول، ويحقق التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة".

يستند المشروع إلى النهج طويل الأمد الذي تتبناه دبي القابضة لإدارة المجتمعات للارتقاء بمجمعاتها ووجهاتها، من خلال حلول تنقل عملية تستجيب لاحتياجات السكان والزوار وتواكب النمو المستقبلي لنخلة جميرا. وتعكس الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز السلامة وسهولة الوصول، بما يدعم التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة."

بدوره، قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجتمعات: "نتبنى في دبي القابضة لإدارة المجتمعات نهجاً طويل الأمد في تطوير المجمعات التي ننشئها، ونواصل الاستثمار في بنيتها التحتية بما يواكب الاحتياجات المتطورة للسكان والزوار. وستُسهم الجسور الجديدة في تعزيز سهولة الوصول والترابط بين مختلف مناطق نخلة جميرا، ودعم حركة مشاة أكثر أماناً وانسيابية أكبر في الحركة المرورية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتطوير مجمعات جاهزة للمستقبل، تضع الإنسان وتجربته اليومية في صميم أولوياتها."

ويقع الجسر الأول بالقرب من شورلاين عند مدخل نخلة جميرا، فيما يقع الجسر الثاني على جولدن مايل بجانب الواجهات التجارية، ويستفيد من الجسرين نحو 16 ألف نسمة من السكان، حيث يسهم المشروع في توفير عبور آمن ومريح للمشاة، الأمر الذي يعزز السلامة المرورية، ويسهم في خفض زمن انتظار المركبات بنسبة 50%، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وتأتي هذه التحسينات لتدعم سهولة التنقل اليومي بين المرافق السكنية والتجارية في نخلة جميرا، وتوفر تجربة أكثر أماناً وراحة للمشاة والسائقين على حد سواء.

ويسهم تنفيذ الجسرين في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، من خلال تطوير بنية تحتية آمنة للمشاة، وتوفير معابر تتوافق مع أعلى معايير السلامة المرورية، حيث انخفض معدل وفيات المشاة بنسبة 98% خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2025، في مؤشر على فاعلية الجهود المبذولة لتطوير منظومة السلامة المرورية، ودعم توجهات دبي لتكون مدينة صديقة للمشاة، إذ شهدت الإمارة توسعاً ملحوظاً في البنية التحتية للمشاة، حيث ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 178 بنهاية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت نحو 585%.

وجرى اختيار موقعي الجسرين بناءً على دراسات مرورية وميدانية شملت كثافة حركة المشاة والمركبات، وطبيعة استخدامات الأراضي، واحتياجات التنقل الحالية والمستقبلية في المنطقة، وتصل الطاقة الاستيعابية للجسرين إلى 2700 من المشاة في الساعة، وهي طاقة تفوق الطلب الحالي، وتوفر قدرة على استيعاب النمو المستقبلي في أعداد المستخدمين، بالتوازي مع التوسع العمراني والسياحي الذي تشهده نخلة جميرا. وتراعي هذه الطاقة الاستيعابية متطلبات الحركة في وجهة تجمع بين الأحياء السكنية والمرافق التجارية والسياحية، بما يدعم جاهزيتها للنمو على المدى الطويل.

ومن المقرر إنجاز جسر شورلاين، الواقع باتجاه الدخول إلى نخلة جميرا، في يونيو 2027، فيما يُنجز جسر جولدن مايل، الواقع باتجاه الخروج من النخلة، في أكتوبر 2027، مع اتخاذ التدابير المرورية اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة خلال مراحل التنفيذ.

ويمتد كل جسر بطول 40 متراً، وروعي في تصميمهما توفير أعلى مستويات السلامة وسهولة الوصول لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تجهيزهما بالمصاعد والمرافق المساندة، إلى جانب اعتماد تصميم معماري ينسجم مع الطابع العمراني والسياحي المميز لنخلة جميرا، ويعزز جمالية المشهد الحضري في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الجسرين يأتي في إطار اتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية، التي وقعتها هيئة الطرق والمواصلات مع دبي القابضة في مارس 2025، لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق وتحسين المداخل والمخارج المؤدية إلى 15 منطقة ومشروعاً تطويرياً تابعاً للمجموعة في مختلف أنحاء دبي، ومن بينها نخلة جميرا، وتشمل الأعمال المقررة في نخلة جميرا تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في ستة مواقع، إلى جانب إنشاء جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.