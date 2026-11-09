مواهب ناشئة تُعلن عن نفسها في «سوق أسبوع دبي للتصميم»

أكدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أن سوق أسبوع دبي للتصميم، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «أسبوع دبي للتصميم»، التي اختتمت أمس، شكّل منصة مهمة لدعم أصحاب المواهب الإبداعية والمشاريع المحلية الناشئة، وتسليط الضوء على ما تقدمه من منتجات مبتكرة تجمع بين الأصالة والتصميم المعاصر، مشيرة إلى أن المبادرة أتاحت لأصحابها فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وأشارت شيماء السويدي - خلال زيارة لها إلى سوق أسبوع دبي للتصميم، رافقتها فيها مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة» خلود خوري - إلى أهمية المشاريع المشاركة في «السوق» وما تعكسه من قدرة على استلهام الموروث الثقافي وتوظيف الابتكار والاستدامة في تطوير منتجات معاصرة، مشيدةً بما قدمه المصممون من أفكار ومشاريع نوعية تعكس تنوّع المشهد الإبداعي المحلي، وضم برنامج أسبوع دبي للتصميم سوقاً متخصصاً يقام بالتعاون مع مجموعة من الاستوديوهات الفنية في دبي، ويعرض أعمالاً خزفية مصنوعة يدوياً لفنانين معاصرين وخزافين إماراتيين، بما يتيح للزوار اكتشاف واقتناء قطع فنية متنوعة، كما تضمن معرضاً لإبداعات الأطفال، وورش عمل تفاعلية تشجعهم على اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية، ومن المشاريع التي شاركت في السوق بدعم من «دبي للثقافة»، «بنش استوديو»، المتخصص في صناعة الخزف اليدوية والقرطاسية، والذي ضم تشكيلة من القطع الخزفية والإكسسوارات المصنوعة يدوياً، و«هابي كلاود»، الذي عرض مجموعة من المنتجات الإبداعية، و«ناراي»، الذي جمع بين الفن والاستدامة عبر تصميم مناشف مصنوعة من مواد معاد تدويرها وتحمل أعمالاً فنية، و«ذا أجندة»، المتخصص في القرطاسية والمنتجات المكتبية الصديقة للبيئة، و«مالبو فوتو بوث»، الذي يتيح تجربة تصوير تفاعلية مستوحاة من الثقافة الإماراتية، وعلامة «سيلينو بيوتي»، المتخصصة في منتجات العناية والعطور المستلهمة من البيئة الإماراتية، و«ذا مايل كافيه»، الذي يقدم تجربة تجمع بين القهوة والتواصل الاجتماعي، وعلامة «من مجلس نورة»، المتخصصة في المنتجات الغذائية والصلصات المستوحاة من النكهات الإماراتية والخليجية، إضافة إلى «فروم ذا غراوند»، الذي يوفر منتجات غذائية طبيعية مستوحاة من المكونات التراثية، وعلامة «ذا برتر»، التي تجمع بين التصميم المبتكر والتكنولوجيا وتجارب الضيافة التفاعلية.

وشددت السويدي على حرص «دبي للثقافة» عبر مبادراتها على دعم المبدعين في الدولة، وتمكين روّاد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ذات قيمة اقتصادية، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

شيماء السويدي:

• «دبي للثقافة» حريصة على دعم المبدعين، وتمكين روّاد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.