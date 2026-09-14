كيف تفرق بين الخبز الأسمر الحقيقي و"المغشوش" ؟

يُقبل الكثير من المستهلكين على شراء خبز القمح الكامل (الخبز الأسمر) باعتباره بديلاً صحياً للخبز الأبيض، غير أن عدداً كبيراً من المنتجات المطروحة في الأسواق ليست كما تبدو عليه؛ حيث يُلجأ لمزج الدقيق الأبيض المكرر بكميات ضئيلة من القمح الكامل وإضافة ملونات غذائية كالكاراميل لمنحه لوناً داكناً إيهاماً بالصحة.

وعلى عكس ما يعتقده البعض، تتميز منتجات "الخبز المغشوش" بلونها البني الداكن وقوامها الطري الرطب وطعمها المائل للحلاوة. وفي المقابل، يمتلك الخبز المصنوع من القمح الكامل بنسبة 100% لوناً بنياً فاتحاً، وقواماً أكثر صلابة وخشن الملمس، ونكهة غنية بالحبوب من دون حلاوة سكرية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Korea Times، تكمن أهمية القمح الكامل باحتوائه جميع أجزاء النواة (النخالة، والجنين، والسويداء)، ما يمنحه أليافاً غذائية عالية تسهم في تنظيم الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

وأوضحت جمعية السكري الكورية أن المؤشر الجلايسيمي للخبز الأبيض يبلغ 70.7 (وهو معدل مرتفع)، بينما ينخفض إلى 50 في خبز القمح الكامل، مما يقلل من ارتفاع سكر الدم بنسبة تصل إلى 20-30% عند تناول الكمية نفسها من الكربوهيدرات.

ولضمان شراء المنتج الصحي، يوصي خبراء التغذية بـ:

فحص قائمة المكونات

التثبت من إدراج "القمح الكامل 100%" في مقدمة المكونات الأولى.

الألياف والملح

اختيار منتجات تحتوي على 3 غرامات من الألياف على الأقل لكل شريحة (أو 6 غرامات لكل 100 غرام)، وأقل من 3 غرامات من السكر المضاف.

نسبة الصوديوم

يجب ألا تتجاوز نسبة الصوديوم 140 ملغ لكل شريحة.

ويؤكد الخبراء ضرورة تجاوز الشعارات التسويقية المكتوبة على الواجهة، والتدقيق في الملصق الغذائي، مع مراعاة مرافقات الوجبة كالبروتينات والخضروات للحد من الانعكاسات السريعة على مستويات السكر في الدم.