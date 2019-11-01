وزير الدفاع الياباني يعتذر عن نكتة «رجل المطر»

المصدر: ترجمة: م.م عن «تشاينا أورغ»

اعتذر وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب إطلاقه مزحة في اجتماع رسمي، مدعياً أنه كان يلقب بـ«رجل المطر»، في وقت مازالت أجزاء كثيرة من البلاد تكافح في أعقاب الأعاصير القوية التي ضربت البلاد.

وقال كونو أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قبل أيام: «أود أن أعتذر لكل من أخطأت في حقه»، في إشارة إلى نكتة «رجل المطر» التي قالها في حفل لجمع التبرعات، قبل أيام. وفي محاولة ظريفة للفكاهة قال: «كان السكان المحليون يصفونني في كثير من الأحيان برجل المطر،» متابعاً: «منذ أن أصبحت وزيراً للدفاع، كانت هناك بالفعل ثلاثة أعاصير».

اعتذر كونو لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن النكتة غير المهذبة، وعبّر آبي بدوره عن اعتذاره عن تصريحات وزيره خلال اجتماع يوم الثلاثاء، وتعهد بأنه «سيضمن الانضباط بين الوزراء للمضي قدماً». وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيد سوجا: «يجب أن يكون كل عضو في الحكومة مدركاً لما يقول، ويبذل جهداً لتأمين ثقة الناس».

وقال وزير البيئة، شينجيرو كويزومي، رداً على نكتة كونو: «يجب على السياسي الامتناع عن القيام بأشياء تسبب الألم للضحايا في المناطق المنكوبة»، بينما قال أمين عام الحزب الديمقراطي الليبرالي، توشيهيرو نيكاي، إنه يتعين على السياسيين «تجنب القول والقيام بأشياء تستدعي النقد».

في الأثناء، انتقد يويشيرو تاماكي، الذي يرأس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض، كونو، مشيراً إلى تصريحاته على أنها «بلا تفكير».