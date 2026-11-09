ترمب: "أتوقع أنني سأذهب إلى الجنة بعد موتي .. لا أريد الذهاب إلى النار"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر اليوم الاثنين، بأنه يأمل في دخول الجنة بعد وفاته.

وفي مقابلة مع شبكة "CBS News"، سُئل ترمب عما إذا كان يتوقع دخول الجنة بعد الموت، فأجاب: "أتوقع ذلك". وأضاف: "لا أريد الذهاب إلى النار".

وكان ترمب قد أشار في وقت سابق إلى أن جهود الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا قد تزيد من فرص دخوله الجنة.

ويبدو جواب ترمب الجديد أكثر ثقة من تصريحات سابقة تناول فيها المسألة نفسها بنبرة مازحة. ففي أغسطس 2025، قال في مقابلة مع "فوكس آند فريندز" إن سعيه إلى إبرام اتفاقات سلام جزء من محاولته "الوصول إلى الجنة".

وفي أكتوبر من العام نفسه، قال ترمب إنه ربما لا يكون متجها إلى الجنة، وإنه قد يكون فيها بالفعل وهو على متن الطائرة الرئاسية، وأضاف أنه غير متأكد من أنه سيدخلها، لكنه جعل حياة كثيرين أفضل. وردا على سؤال للمذيع بيتر دوسي قال إنه "يمزح قليلا" وإنه لا يعتقد أن شيئا سيدخله الجنة.

وبحسب تقارير، أرسلت حملته رسائل لجمع التبرعات تضمنت عبارة "أريد أن أحاول الوصول إلى الجنة"، في إشارة إلى عمله السياسي ونجاته من محاولة الاغتيال في باتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024.

وفي تصريحات أخرى عن الموت، قال ترمب إن المتدين يشعر بقدر أفضل من الطمأنينة حياله، وإن من يكون صالحا يفترض أن يدخل الجنة لا الجحيم، وإن بلاده تفتقر إلى كثير من الدين. كما تساءل عن سبب أن يكون المرء صالحا إن كان لا يؤمن بالآخرة، وقال إنه لا بد من "سجل تقييم" في مكان ما.

وعلى الصعيد الديني، قال ترمب في مقابلة عام 2020 مع "خدمة أخبار الأديان" إنه مسيحي "غير منتم إلى طائفة"، بعدما عرف نفسه سابقا بأنه بروتستانتي من الكنيسة المشيخية.