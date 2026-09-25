زيلينسكي: ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج "باتريوت"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي بعد أيام من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في اجتماعنا الأخير، أكد الرئيس لي أنه اتخذ قراراً نهائياً. ستحصل أوكرانيا على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت".

لكن حتى في حال منح التراخيص، فإن بناء القدرات الصناعية سيتطلب أكثر من عام ولن يلبي احتياجات كييف الفورية.

وجددت كييف دعواتها للحصول على دعم عاجل قبيل حلول فصل الشتاء، في ظل تهديد حملة متجددة من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي الشهر الماضي إن كييف بحاجة إلى 5 بالمئة من مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لدى الولايات المتحدة للصمود في فصل الشتاء، وإلى 10 بالمئة منها لتدمير جميع الصواريخ البالستية الروسية.

في الوقت نفسه، قال إن كييف تعمل على تطوير نظامها الخاص المضاد للصواريخ البالستية، والذي يحمل اسم "فريا".