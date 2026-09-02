ما عدا 2% فقط.. كل طلبة الثانوية في ألمانيا ينجزون الواجبات بالذكاء الاصطناعي

يستخدم جميع طلاب وطالبات المدارس في المرحلة الثانوية بألمانيا تقريباً الذكاء الاصطناعي، سواء في أداء الواجبات المنزلية أو إعداد العروض أو مراجعة المواد الدراسية، كما يستخدم كثير منهم هذه الأدوات يومياً أو مرات عدة أسبوعياً، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي «سيفي» بتكليف من «فودافون» للاتصالات.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الاستطلاع شمل 1000 طالب وطالبة، تراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً من جميع أنواع المدارس الثانوية، في أغسطس الماضي.

وعند سؤالهم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث لإعداد العروض أو الأبحاث المدرسية، قال 2% فقط من المشاركين إنهم لا يلجأون مطلقاً إلى دعم الذكاء الاصطناعي، ويستخدم 69% من الطالبات والطلاب «تشات جي بي تي» وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض بشكل متكرر، إذ قال 25% إنهم يستخدمون هذه الأدوات يومياً، بينما قال 44% إنهم يستخدمونها مرات عدة أسبوعياً.

ووفقاً للمتحدثة باسم الشركة، تتوزع نسبة الـ29% المتبقية على استخدام أقل تواتراً: مرة أسبوعياً (13%)، أو مرات عدة شهرياً (9%)، أو بصورة أقل من ذلك (7%).

وقال 26% إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي يومياً لإعداد الواجبات المنزلية، ويستخدم 40% الذكاء الاصطناعي في الواجبات المنزلية مرات عدة أسبوعياً، وقال 4% فقط إنهم لا يستعينون به على الإطلاق، كما يلجأ ثلاثة أرباع المشاركين، بانتظام، إلى الذكاء الاصطناعي في المنزل لمراجعة المواد الدراسية بعد انتهاء الحصص.

وخلصت الشركة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً ثابتاً من الحياة المدرسية لنحو ثلاثة أرباع اليافعين، الذين تراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً.