قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تعليقات بثت ​اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "سترى ما سيحدث" في ‌صراعها مع ​إيران بعد الأول من يناير، من دون أن يوضح أهمية هذا التاريخ.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز أثناء زيارته للصين "سيبدأ عام جديد قريباً، وسنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير. لكنهم كانوا عدائيين".

وجاءت تعليقات ترامب خلال مقابلة سئل فيها عن تقرير ‌بثته شبكة "سي.إن.إن" هذا الأسبوع وورد فيه أن إيران تخطط لتفجير "قنبلة قذرة" في واشنطن. وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة.

وبدا أنه يقلل ‌من خطورة هذا التهديد، إذ قال "لا أعتقد ذلك" عندما ‌سئل عما إذا كان ينبغي لسكان العاصمة أن يشعروا ‌بالقلق، لكنه أضاف أن هناك ‌مؤشرات على أن إيران "تدرس" امتلاك أسلحة بيولوجية أو كيميائية، من دون أن يقدم مزيدا من ​التفاصيل.

وقال ترامب "هناك مؤشرات ‌على أن إيران ​تدرس امتلاك الغازات والأسلحة البيولوجية، لأننا أوقفنا برنامجها النووي. فالنووي أصعب بكثير. وهم يدرسون الغازات والأسلحة البيولوجية، وهي أمور غير جيدة، وأشياء أخرى".