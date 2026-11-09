أخطر محامٍ

أعرف محامياً لم يخسر قضية طوال حياته.

لا يهمه حجم الأدلة، ولا عدد الشهود، ولا وضوح الحقيقة. فهو قادر في كل مرة على أن يقلب الموازين، ويجد لموكله مخرجاً، ويُقنعه بأنه بريء، أو على الأقل أقل الناس خطأً.

العجيب أن هذا المحامي لا يطلب أتعاباً، ولا يملك مكتباً، ولا يترافع أمام قاضٍ، ومع ذلك فهو أكثر المحامين انشغالاً في العالم، فلا يكاد أحدنا يخطئ، إلا وجده حاضراً، يهمس في أذنه: لست أنت السبب.. الظروف هي السبب.

فإذا قصّر الإنسان، قال له: لم تُمنح الفرصة. وإذا فشل، قال: الحظ لم يكن معك. وإذا ظلم غيره، قال: لقد اضطررت لذلك. وإذا جرح إنساناً، قال: أنا فقط صريح. وإذا تكبر، قال: أحافظ على كرامتي. وإذا بخل، قال: أنا حريص. وإذا خاف، قال: أنا واقعي.

هنا فقط عرفت اسمه...

إنه التبرير.

إنه المحامي الوحيد الذي لا يدافع عن الحقيقة، بل يدافع عن أخطائنا، ويبحث لها عن أسماء أجمل حتى لا نشعر بوخز الضمير، فهو لا يغيّر الواقع، لكنه يغيّر أوصافه، حتى نصدق أننا لم نخطئ أصلاً.

ولذلك، فإن أخطر ما يفعله التبرير أنه لا يخدع الناس، بل يخدع صاحبه. فمن أقنع نفسه أن سبب فشله هم الآخرون، فلن يبحث يوماً عن عيوبه. ومن برر كل تقصير، أغلق باب الإصلاح بيده، لأنه لا يعالج إلا من يعترف بمرضه.

ولا يعني ذلك أن كل عذر تبرير، فالحياة مملوءة بالظروف التي تستحق الإنصاف، لكن الفرق كبير بين من يبحث عن سبب لينهض، ومن يبحث عن سبب ليبقى مكانه. الأول يستفيد من ظروفه، والثاني يختبئ خلفها.

ولهذا، ففي المرة القادمة التي تخطئ فيها، لا تستدعِ ذلك المحامي سريعاً، ودعه ينتظر خارج القاعة قليلاً، فقد تكون أول خطوة نحو التغيير أن تسمح للحقيقة بأن تتحدث قبل أن يبدأ هو مرافعته.

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