بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين اليوم الخميس إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي ‌الحرب في ​أوكرانيا، لكن استئناف المحادثات أصبح أكثر صعوبة بسبب الهجمات الأوكرانية على حركة الشحن ودعوة كييف الطائرات المدنية إلى تجنب المجال الجوي الروسي.

وأضاف بوتين أن عددا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية.

وقال في منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا "لكن في نهاية المطاف، يجب أن تحل الدولتان المنخرطتان في الصراع - روسيا وأوكرانيا - المشكلة. هذا هو النهج الصحيح. ومع ذلك، فإننا ممتنون لكل من يحاول المساهمة في التوصل إلى تسوية. هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة".

لكنه ‌قال ردا على سؤال إن الهجمات الأوكرانية على سفن الشحن المدنية و"ما يقال عن تهديدات بشن هجمات على طائرات مدنية" تمثل "أعمال إرهاب دولة"، مضيفا أن ‌ذلك "يعقد فرص إجراء محادثات سلام ثنائية".

وقال بوتين إن روسيا تواصل اتصالاتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي سعت إلى التوسط في اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأضاف "نؤيد استعادة العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة. لكن ذلك لا يعتمد علينا وحدنا، بل يعتمد على الجانب ‌الأميركي. لكن من خلال ما أفهمه واستشعره وأراه، فإن الرئيس ترامب ملتزم بهذا النوع من التفاعل الإيجابي ​البناء".

وقال إن الاتصالات جارية بين أجهزة المخابرات في البلدين ومن خلال مبعوثي ترامب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‌حذر شركات الطيران والتأمين هذا الأسبوع من أن وجود الطائرات المسيرة ‌الأوكرانية جعل الأجواء الروسية خطرة، رغم ‌تأكيده أن أوكرانيا ستستهدف المنشآت العسكرية الروسية فقط ولن تهدد الطائرات المدنية.

ودعت كييف أمس الأربعاء وكالة ​الطيران المدني التابعة ‌للأمم المتحدة إلى مطالبة أعضائها ​بحظر الرحلات في المجال الجوي الروسي.