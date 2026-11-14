بعد عطل تسبب في فوضى.. أميركا تعتزم استئناف الرحلات الجوية

رفعت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أمس، قرار وقف الرحلات المغادرة على مستوى البلاد بعد أن تسبب عطل في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية في فوضى بالمطارات وأدى إلى أطول توقف على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال وزير النقل ​شون دافي إن المجال الجوي الأميركي أعيد فتحه في الساعة 8:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0115 بتوقيت جرينتش)، لكنه حذر من أن استئناف ‌الرحلات المغادرة سيكون تدريجيا وأن شركات الطيران ستحتاج إلى وقت لاستعادة عملياتها الطبيعية.

وقال دافي لصحافيين في البيت الأبيض "سيكون الأمر بطيئا".

وأفاد موقع فلايت رادار 24 بإلغاء أكثر من 6600 رحلة وتأخر 8600 أخرى، مع إلغاء 1500 رحلة أخرى بالفعل يوم الأحد. وقال محللون في قطاع الطيران إن توقف الرحلات على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات قد يعطل جداول شركات الطيران لأيام.

وقال دافي إن عشرات الآلاف من ​المسافرين تقطعت بهم السبل في مطارات بأنحاء البلاد. وأضاف أنه ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين اجتمعا مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لمناقشة العطل.

وقال دافي إن المشكلة بدأت في الساعة 3:36 مساء، عندما شهدت مراكز مراقبة الحركة الجوية اضطرابا في أنظمة الرادار والاتصالات.

وقال دافي "مفاتيحنا ​وموجهاتنا تعرضت في الواقع لضغط زائد من البيانات، وبدأت تعطينا معلومات غير متسقة من تلك الموجهات، ولهذا السبب أوقفنا النظام"، مضيفا أنهم لم يفقدوا الرادار أو الاتصالات بالكامل في ​أي مرحلة وتمكنوا من إنزال آلاف الطائرات بأمان.

وقال إن المشكلة المباشرة حُلت وإن الطيران آمن، لكنه نوه إلى أن إصلاحا شاملا لنظام مراقبة الحركة الجوية المتقادم ضروري لمنع تكرار أعطال مماثلة.

وألقى دافي باللوم على الكونجرس لفشله في تمويل نظام جديد قال إنه يمكن أن يمنع مثل هذه الأعطال، ودعا إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديثه.

وقبل العطل في وقت ​سابق يوم الجمعة، كان البيت الأبيض ووزارة النقل قد حثا الكونجرس على الموافقة على تخصيص 30.1 مليار دولار لتحديث المطارات المتقادمة والبنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية في البلاد.

وقال ​دافي "ما لدينا هو نظام قديم للغاية لمراقبة الحركة الجوية".

وأضاف "أعطونا المال لإصلاحه".

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إنه لا يوجد حتى الآن "أي دليل على الإطلاق" على أن العطل نتج عن هجوم إلكتروني ‌أو نظام ⁠ذكاء اصطناعي مارق، غير أن المحققين لم يستبعدوا أيا من الاحتمالين.

وقال مولين "يبدو أن السبب ميكانيكي، لكننا ما زلنا نحقق".

وأضاف أن وكالة الأمن القومي تعمل مع وزارة الأمن الداخلي في التحقيق.