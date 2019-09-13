سياسية أسترالية تطالب باستخدام «مناخس الماشية» ضد المتظاهرين

المصدر: ترجمة: م.م عن «إندي 100»

شهدت أستراليا الكثير من الاحتجاجات هذا العام، خصوصاً في ما يتعلق بتغير المناخ، حيث تم إغلاق الطرق الرئيسة نتيجة لذلك في سيدني وملبورن وبريسبان. ومع تفاقم الأزمة، اقترحت زعيمة «أمة واحدة»، وهي حركة شعبوية يمينية، بولين هانسون، إجراءً أثار غضب الكثيرين في أستراليا.

وكتب أحدهم على موقع «تويتر»: «لقد وضعت بولين هانسون خطة لمعاقبة المتظاهرين المحتجين الذين يعتزمون إغلاق المطارات الأسترالية». وتقول السياسية المتطرفة عبر مقطع فيديو نشر على الإنترنت: «حسناً، لا أعرف ما إذا كنتم قد رأيتم شيئاً يُطلق عليه اسم منخس، بمعنى آخر، هي عصا بها شحنة كهربائية، تستخدم لتحريك الماشية»، متابعة «عندما يواجه المزارعون مشكلة مع الماشية في الشاحنات، أو في المروج، فإنهم يلامسونها بهذه العصا، فقط، فتتحرك مباشرة!».

وتتابع هانسون: «في الآونة الأخيرة، كان هناك متظاهرون في بريسبان في الشوارع، وهم يتحدثون عن رغبتهم في الذهاب إلى المطارات، وإيقاف حركة المرور فيها»، وتتساءل «ماذا عنك؟ ماذا لو كنت بحاجة إلى الذهاب إلى المطار، أو ربما نقل أحد أفراد أسرتك إلى المستشفى، أو في حاجة ماسة للوصول إلى وظيفتك؟». وتظهر هانسون وهي تحمل المنخس، وتقول: «هل تعرف ما الذي أراه هو الحل؟ دعنا نستخدم واحداً منها»، مشيرة إلى العصا «يتعين علينا إعطاء الفكرة إلى أناستاسيا بالاسكزوك (رئيسة الوزراء)، ومعرفة ما إذا كانت لديها الشجاعة لإعطائها للشرطة للبدء في استخدامها».

ويذكر أن هانسون طالما أثارت الجدل بتصريحاتها وأفعالها، ليس أقلّها ارتداؤها للبرقع داخل البرلمان، ثم نزعه للتعبير عن رفضها للزي الإسلامي.