بالصور.. 51 قتيلاً في فيضانات جنوب إفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ – أ.ف.ب

توجه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس، إلى شرق البلاد، حيث أدت فيضانات وانزلاقات للتربة إلى مقتل 51 شخصاً على الأقل، في الأيام الأخيرة.

وقال رامافوزا، في بيان عقب عودته من القاهرة، حيث شارك الثلاثاء الماضي في اجتماعات طارئة حول ليبيا والسودان: «أفكارنا مع كل العائلات والمجموعات التي فقدت أحباء، ومع الذين أصيبوا أو خسروا ممتلكات».

وأضاف البيان، بينما كانت السلطات المحلية تسجل ليلاً حصيلة الضحايا، أنّ «الوضع يفرض علينا حشد الأمة بأسرها، لمساعدة كل الذين تضرروا».

وقالت وزيرة الشؤون المحلية في مقاطعة كوازولو ناتال الأكثر تضرراً بالكارثة: «للأسف، تجاوز عدد القتلى 51»، بينما كانت مساء الثلاثاء قد تحدثت عن 33 قتيلاً.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لإزالة آثار انزلاقات التربة في المقاطعة، خصوصاً منطقة دوربان، المدينة الرئيسة في كوازولو ناتال.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنّ أبنية عدة جرفت، وغرقت طرق بالمياه، وانقطعت خطوط كهرباء، كما فاضت شبكات مجارٍ. ونُشر جنود لمساعدة فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضرراً.

ومنذ نهاية الأسبوع، هطلت الأمطار فوق مناطق جنوب وشرق البلاد. وحذّرت الأرصاد الجوية من استمرار هذا المشهد حتى أمس، بما يؤثر بشكل خاص في المناطق الأكثر انخفاضاً.