ترودو يضع جهازاً تحت قميصه لتنبيه مساعديه

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن صحيفة «كوارتز»

ادعى مقدم البرامج التلفزيونية الكندي الشهير، أليكس تريبك، في مقابلة صحافية، أنه كان يسجل مقابلة تلفزيونية مع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، في غرفة مغلقة، ويبدو أن ترودو أحس بعد فترة من الوقت بضغط الأسئلة، فتظاهر بأنه يحكّ صدره فوق قميصه، لكنه في الحقيقة كان يضغط على جهاز تنبيه موضوع تحت قميصه، لكي ينبه أحد مساعديه ليأتي وينقذه، وما هي إلا ثوان حتى دخل المساعد وقال لترودو «سيدي الرئيس لديك اجتماع مهم».

وليس ترودو هو الزعيم العالمي الوحيد الذي لديه زر للهرب من المواقف المحرجة، فقد ذكر المؤرخ الملكي، هوغو فيكرز، لمجلة بيبول في عام 2011، أن الملكة إليزابيث الثانية، ليس لديها فقط «جهاز تنبيه» مخفي تحت ملابسها، ولكنها تستخدم أيضاً نظاماً من الإشارات السرية التي تجعل الموظفين يعرفون متى تريد أن تتخلى عن محادثة مع شخص ما، بما في ذلك ثني أصابعها وتحريك حقيبة يدها.

- ترودو ليس الزعيم العالمي الوحيد الذيلديه زر للهرب من المواقف المحرجة.