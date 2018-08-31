عروس تختبر خطيبها بالمشي على جسر زجاجي

المصدر: ترجمة: م.م عن «بورد باندا»

من الصعب أن يتم رفض شخص من قبل خطيبته، لكن الأصعب أن يحدث ذلك يوم الزفاف. هذا ما حدث في الصين، حيث رفضت فتاة الزواج بخطيبها بطريقة محرجة للغاية. ووفقاً للمشاهد التي تم تداولها على الإنترنت، فقد أرادت المرأة بشدة أن تتزوج منه، لكنها أرادت أن يتغلب على جُبنه، لذلك رتّبت له تحدياً.

وقفت الفتاة على الممشى الزجاجي المشهور في جبل «فوسي» بالقرب من مدينة «هينان»، بينما كانت ترتدي فستان زفاف أبيض، قالت إنها ستتزوج من خطيبها فقط إذا تمكن من استجماع شجاعته وسار عبر الجسر الزجاجي الذي يرتفع عن سطح الأرض بنحو 350 متراً. وإذا لم يكن الحب كافياً لإيصاله عبر هذا الجسر، فإنها قامت بدعم الصفقة بسيارة جديدة ونحو 14 ألف دولار نقداً.

لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لإقناع الخطيب «الجبان». ويظهر مقطع الفيديو أصدقاء الرجل وهم يدفعونه ويحاولون تشجيعه لعبور الممر الزجاجي، لكن الشاب أصر على الاستسلام وذهب بعيداً.

هرب الخطيب، وقال للحضور إن الفتاة تصرفت بشكل غير مسؤول، وإنها تعرّض علاقتهما للخطر. الكثيرون رفضوا تصديق ما حدث، ورأوا أنه مجرد لعبة دعائية. واعترف موظفون في الجسر بمساعدة المرأة على تنفيذ فكرتها، مؤكدين أن الأمر لم يكن خدعة.

وعلّق أحدهم على موقع «يبو» للتواصل الاجتماعي قائلاً: «من غير المعقول أن تقوم عروس بهذا وهي تعرف أن خطيبها يخاف الأماكن المرتفعة»، وتابع: «أعتقد أن ما أقدمت عليه محض جنون».