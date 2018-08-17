الرئيس الروسي يشهد زواج وزيرة الخارجية النمساوية

المصدر: ترجمة: ع.خ عن «إيه بي إس نيوز»

سيحل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضيفاً في حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية. وستقترن كارين كنايسل (53 عاماً)، غداً، برجل الأعمال، فولفجانج ميلينجر. وكنايسل هي سياسية مستقلة، اختارها حزب الحرية النمساوي لمنصب وزيرة الخارجية. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيحضر الاحتفال في النمسا في طريقه إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل. وكانت كنايسل وجهت الدعوة إلى بوتين أثناء زيارته لفينا هذا العام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية، توماس شنول، إنه لا يستطيع التعليق على زيارة بوتين، مضيفاً أن حفل الزفاف «حدث خاص». ويحكم حزب الحرية النمساوي البلاد منذ ديسمبر الماضي، في حكومة ائتلافية مع حزب الشعب اليميني، ويدعم هذا الحزب ادعاء روسيا بسيادتها على شبه جزيرة القرم، ويدعو إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية. وكانت النمسا واحدة من دول قليلة في الاتحاد الأوروبي، التي لم تطرد الدبلوماسيين الروس، بعد الادعاءات بتسميم جاسوس روسي سابق هو سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في مارس.