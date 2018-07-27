ماكرون يتهم وسائل الإعلام بقول «الحماقات»

المصدر: فرنسا - أ.ف.ب

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة قبل الماضية، وسائل الإعلام بأنها «قالت الكثير من الحماقات» بشأن قضية بينالا، وذلك على هامش لقاء مع أنصاره في جنوب غرب فرنسا.

وقال ماكرون في تصريح إلى وسيلتي الإعلام «بي إف إم تي في» و«سي نيوز» بشأن معاونه ألكسندر بينالا، الذي أقيل بعد أن تعاطى مع متظاهرين بعنف في الأول من مايو الماضي، «لقد قلتم خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الحماقات عن ما تردد أنها رواتب وامتيازات. كل ذلك غير صحيح».

وأضاف «لقد رأيت في الأيام الأخيرة الكثير من الناس يفقدون المنطق، مع ردود أفعال غير متناسبة، وعنف».

وتابع الرئيس الفرنسي «أنا فخور بأنني وظّفته (بينالا) في الإليزيه، لأنه كان شخصاً متفانياً، ولديه مسار مختلف (...)».

واعتبر ماكرون أن العقوبة التي اتُخذت في حقّ بينالا بسبب ضربه شخصين على هامش تظاهرة الأول من مايو كانت عقوبة «متناسبة». وقال: «وإلا لكنتُ طلبت منهم أن يتخذوا عقوبة أخرى»، في إشارة منه إلى المسؤولين الحكوميين الذين اقترحوا عليه فرض هذه العقوبة.

وكان ماكرون شدد، الثلاثاء الماضي، على أنه يتحمل شخصياً المسؤولية في قضية بينالا، وذلك في حديثه مع نواب في حزبه نقلوا عنه قوله «أنا المسؤول».